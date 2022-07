Madagascar: Chine - Séminaire pour les journalistes seniors malgaches

Ce pays a toujours privilégié ses relations avec les pays du Tiers-Monde, en général, et Madagascar en fait partie. Des journalistes ont ainsi eu la chance de bénéficier de formations dans le pays de Mao Zedong, et ce fut ainsi le cas pour les médias de la Grande île.

L'Institut de recherche et de formation de l'Administration Nationale de la Radio et la Télévision (ANRT), implanté en Chine, a préconisé à l'intention des personnels seniors médias de Madagascar un séminaire de formation en ligne. L'objectif est de partager avec les participants l'expérience de la Chine en matière de reportage et de gestion de l'information de manière globale. En analysant le développement de la convergence des médias et les théories innovantes de la Chine dans le contexte de la Covid-19, et en partageant les expériences et pratiques réussies de la Chine en matière de rédaction et d'informations, de diffusion d'informations, de convergence des médias et de gestion de l'innovation, ce séminaire vise à promouvoir les échanges professionnels de médias et le développement commun de la Chine et de Madagascar.

Nouvelles technologies. Ce séminaire porte, entre autres, sur la diffusion mondiale des informations pendant la pandémie, du reportage d'actualités et communication à l'ère omnimedia, de la construction de " Radio et TV intelligentes " et de la promotion des nouvelles technologie à l'ère de la 5G, du concept et pratique de la convergence des médias à l'ère de la 5G et de l'opération des nouveaux médias et des stratégies de mondialisation.