Soudan: Dr. Jibril affirme la disposition du Soudan à accueillir les investissements Arabes

Le Caire — Le Ministre des Finances et de la Planification Economique, Dr. Jibril Ibrahim, a affirmé que le Soudan est pleinement prêt à recevoir les investissements Arabes, notant que les partenariats stratégiques et le travail conjoint sont importants pour le Soudan.

Lors de sa participation à la réunion du Conseil Economique et Social de la Ligue Arabe en Égypte, Dr. Jibril a dit que la pleine disposition et la volonté politique suffisante et disponible conduiront à surmonter tous les obstacles qui entravent les investissements Arabes au Soudan, soulignant les énormes potentialités dont jouit le Soudan, telles que les terres cultivables s'élevant à 175 millions d'acres, en plus des quantités d'eau souterraine et d'eau de pluie qui s'élèvent à 400 milliards de mètres cubes.

Il a indiqué que le Soudan possède le plus grand bassin hydraulique du monde, en plus de l'eau des rivières.

Il a appelé tous les pays Arabes dirigés par la Ligue Arabe à profiter de ces capacités pour atteindre un plus grand niveau de sécurité alimentaire Arabe dans un en bref temps, en faisant allusion à l'Initiative du Soudan pour la sécurité alimentaire Arabe qui est devenue une partie de l'ordre du jour du Sommet Arabe qui se tiendra le Novembre prochain en Algérie.

Dr. Jibril a déclaré que la réunion se déroule dans des circonstances exceptionnelles et des conditions difficiles que le monde entier voit et ne s'est pas encore récupéré des effets de l'épidémie de coronavirus, et fait face à de nombreux défis imposés par les conditions géopolitiques extraordinaires qui ont conduit à une augmentation significative des prix des intrants de production et de produits agricoles, chose qui a conduit à une perturbation notable dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire, appelant la Ligue Arabe et les États membres à prendre des arrangements exceptionnels pour atténuer les effets de ces faits, en particulier sur certains États membres.

Il a appelé le Conseil Economique et Social de la Ligue Arabe à jouer un rôle important dans le domaine de l'envoi et le soutien des éléments du développement économique et social et à œuvrer pour relancer la coopération économique Arabe et l'intégration à travers les différents organes de la Ligue Arabe.