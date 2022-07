Maroc: FMEJ - Mohamed Salem Maoulainine réélu à Dakhla président de la section régionale de Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla — Mohamed salem Maoulainine a été réélu à l'unanimité, vendredi à Dakhla, président de la section régionale de Dakhla-Oued Eddahab de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la section.

Maoulainine, seul candidat à sa propre succession, a été reconduit après avoir obtenu la confiance des membres de la section régionale de Dakhla-Oued Eddahab de la FMEJ.

Deux vice-présidents ont été également élus à cette occasion, à savoir Ibrahim Zein et Mohamed El Azraki, tandis que Mohamed Salem Zaoui a été désigné en tant que secrétaire général.

MM. Ibrahim Sidnajem et Ahmed Ahl Maki ont été élus respectivement trésorier et trésorier adjoint, alors que Hamoudi Ahl Zriouil et Mohamed Esgheir ont été désignés conseillers.

L'Assemblée de la section régionale s'est tenue en présence du président de la FMEJ, Noureddine Miftah, des membres du Conseil fédéral, des membres du bureau exécutif et des présidents d'autres sections régionales de la Fédération.

S'exprimant à cette occasion, le président de la FMEJ, Noureddine Miftah, a indiqué que cette étape organisationnelle s'inscrit dans le cadre de l'action de la FMEJ visant à mettre à niveau la presse régionale et à la placer au cœur du chantier de développement en cours dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

M. Miftah a également insisté sur l'importance de déployer des efforts concertés, en vue d'accompagner les entreprises de presse de manière à renforcer le professionnalisme et la dignité des journalistes exerçant dans les différentes institutions médiatiques de la région.

Dans ce sillage, il a salué les efforts déployés par les médias régionaux au Sahara marocain en soutien à la cause nationale et leur contribution au développement régional et territorial.

Pour sa part, le président élu, M. Maoulainine a hautement salué la confiance placée en lui par les membres de la FMEJ, réitérant son engagement en faveur de la défense des intérêts des journalistes de la région.

De leur côté, les présidents des sections régionales de la FMEJ ont mis l'accent sur les efforts déployés par la Fédération pour la mise en place des sections régionales ainsi que sur les contraintes qu'affronte la presse régionale, notant que la Fédération s'érige en cadre approprié pour réhabiliter la profession et l'aider à relever les multiples défis auxquels font face les entreprises de presse au niveau régional.

Ils ont également souligné la nécessité de mettre en place des partenariats avec les institutions publiques et privées pour soutenir les entreprises de presse, en harmonie avec le programme de la FMEJ dans ce domaine.

A cette occasion, la première réunion hors Casablanca du Conseil fédéral a été tenue, au cours de laquelle il a été décidé l'amendement du règlement interne, afin qu'il soit au diapason de la forte dynamique d'organisation que connaît la Fédération. Ces amendements ont porté sur la création des sections provinciales et la fixation du montant de l'adhésion à la Fédération.

Plutôt dans la journée, des membres de la FMEJ ont procédé à l'inauguration du siège de la section régionale de la Fédération, avant de visiter le Consulat général du Sénégal.

En marge de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil fédéral, la FMEJ organisera, un colloque maghrébin placé sous le signe, " Dans un monde tiraillé entre pandémies et guerres: Qu'est-ce qui entrave le rêve du l'Union du Maghreb ?" Un colloque maghrébin en droite ligne des convictions unionistes des éditeurs de journaux marocains.

Le colloque qui devrait couronner cet évènement organisationnel fédéral s'inscrit dans le cadre des mutations internationales et régionales accélérées.