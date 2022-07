Cote d'Ivoire: Elections des secrétaires - Départementaux rhdp à anyama le candidat siaka ouattara et le maire amidou sylla accusés d'avoir tripatouillé le listing électoral

Les élections des secrétaires départementaux du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp) ont connu des échauffourées, le samedi 23 juillet 2022 dans la commune d'Anyama .

Des militants accusent le candidat Siaka Ouattara d'être à la base du désordre et du tripatouillage du listing électoral avec le soutien du maire Amidou Sylla . Selon Brahima Camara, secrétaire de section Anyama Bois-sec, ces échauffourées sont dues à la présence des badauds "Gros bras qui ont été envoyés sur le lieu de vote par le candidat de la liste Rassemblement-Solidarité-Action, Siaka Ouattara. " Ils sont arrivés et ils ont commencé par des intimidations. Les tensions sont très vives parce que cette élection est entachée d'irrégularités, de fraudes. Le listing n'est pas fiable parce que des secrétaires de sections ont été expressément retirés de la liste du fait d'un candidat qui est lui-même organisateur et compétiteur. Il s'agit de Siaka Ouattara ", a-t-il décrié.

Puis, il a ajouté que ce sont plus de 400 personnes qui ont été retirées du listing. " Ce sont 40 secrétaires de section et leur bureau, ce qui fait un total de 400 membres qui ont été retirés ", a-t-il noté.

Manipulation de listing, réaction du maire Amidou Sylla

Pour sa part, le maire Amidou Sylla a indiqué que tous les militants ne peuvent pas prendre part au vote . " Tout le monde ne peut pas être sur le listing. Les membres du comité de base qui forment et sont les fondamentaux du parti ne sont pas sur la liste électorale. Tout le monde ne peut pas être sur la liste électorale. À un moment donné, il faut faire avec. Tout le monde ne figure pas sur la liste électorale même de la Côte d'Ivoire. Il faut accepter la discipline du parti, c'est ça aussi la démocratie ", a-t-il laissé entendre.

Même s'il a constaté une injustice à son encontre, le Candidat Yapi Djoman Constant de la liste Union-Solidarité Rassemblement, reste confiant qu'il gagnera ces élections.

Pour ce scrutin, trois listes s'affrontent à Anyama . Il s'agit de la liste Rassemblement-Solidarité-Action composée de Siaka Ouattara ( Tête de liste) , Bakary Koné et Kouassi N'Cho Angès, de la liste Union-Solidarité-Rassemblement composée de Fatima Bamba (tête de liste) , Diakité Ibrahima et Yapi N'Cho Djoman et de la liste

" Pour un Rhdp unité fort " constituée de Touré Djakaridja (tête de liste) , Konaté Adama et Sogodogo Adama.