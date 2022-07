Soudan: Les mines soudanaises affectent la santé des enfants

Dans le village de Banate au nord du Soudan, un nombre croissant de mineurs traditionnels travaillant sur des roches aurifères se débarrassent de déchets miniers chargés de produits chimiques hautement toxiques comme le mercure, près des terres agricoles, des sources d'eau et des zones résidentielles.

Cette pratique néfaste pour l'environnement est source de pollution et de maladies, qui affectent en premier les enfants de la région.

À quatre ans, la petite Taleb, née dans le village aurifère de Banate ne peut ni marcher ni s'asseoir ni se tenir debout... la contamination chimique causée par l'extraction de l'or l'a rendue incapable de bouger. Pour ses parents, l'or qui devait enrichir le village a ruiné la santé de leur fille.

"Quand elle a eu deux ans, nous avons découvert qu'elle ne pouvait pas s'asseoir. Au début, je la soulevais, et quand je la mettais sur le lit, elle s'asseyait. Plus tard, elle est devenue un peu plus lourde et ne pouvait plus se tenir droite. Même si sa santé semblait excellente, son corps était défaillant", assure Awad Ali, habitant du village de Banat et père de la petite Taleb.

À l'origine des maladies, des malformations et des fausses couches : "la poussière d'or". De nombreux dépôts blancs qui forme de petits tas au pied des maisons et dans les champs. Il s'agit d'un mélange de métaux lourds utilisés par les mineurs artisanaux pour extraire l'or. On y trouve du mercure, du cyanure et d'autres agents nocifs pour l'Homme, les animaux et l'environnement.

Saleh Ali est professeur à l'université Neelain dans la faculté des minéraux et du pétrole, il explique que l'État est impuissant face à la multiplication des mines artisanales.

"Le problème de l'exploitation minière est qu'elle est répandue dans presque tous les États du Soudan. Il y a plus de deux millions de mineurs artisanaux, et l'État n'a malheureusement pas été en mesure de gérer ce secteur et n'a pas pu mettre fin à son activité. Cela est dû à la ruée vers l'or, car l'or est un métal précieux et cher. Cela pousse les gens à essayer d'en obtenir par tous les moyens", explique-t-il.

Avec la propagation des résidus miniers, les terres et les corps dans cette région du Soudan sont désormais incrustés d'éléments nocifs. En janvier, des chercheurs ont testé l'eau potable à Banate : la concentration de mercure y atteint un record national. Ils ont également trouvé du mercure dans les urines et le sang des habitants.

Si Banate est l'épicentre du phénomène, au total, il y a "450.000 tonnes de résidus d'extraction d'or saturés de mercure nocif" dans l'État du Nil. Les autorités sont dépassées.

"Actuellement, les habitants de ces lieux sont confrontés à un énorme problème, à savoir la présence de grandes quantités ... des milliers de tonnes de déchets ou de résidus miniers dans les zones résidentielles et agricoles", affirme Ali Mohamed Ali est chef de l'association soudanaise pour la protection de l'environnement.

Maintenant, les mines artisanales assurent 80% de la production d'or au Soudan. Chaque jour, deux millions de Soudanais y travaillent dans 16 des 18 provinces du pays. Avec tant de mines non-spécialisées travaillant avec des produits chimiques toxiques, la situation sanitaire et environnementale dans les villages aurifères soudanais risque fortement de s'aggraver.