Togo: La course pour le sacre final est lancée, victoire d'entrée d'Olympique de Kpalimé !

La trève imposée par la Covid 19 derrière, le Tournoi Renaissance Kloto reprend sa place dans les habitudes des populations du Grand Kloto.

Le ton de la 6ème édition de cette compétition qu'organise, chaque vacances, l'Association ATC (Afrik Terre de Culture) dirigée par Mileck Agbokou, a été donné ce Samedi au Grand stade municipal de Kpalimé. Ce fut sous le regard de diverses personnalités dans les ministres, Prof Dodji Kokoroko, des Enseignements primaire et secondaire, de l'Artisanat, Akoda Ayewouadan, de la Communication et des Médias, et Kossi Lamadokou, du Tourisme et de la Culture.

En match d'ouverture de cette compétition, dont cette édition est parrainée par le Directeur fondateur de l'Hôtel Izé, Prospère Mensah, ce sont Olympique AC de Zongo Kpalimé et Riverain FC de Koussountou qui se sont affrontés.

A l'arrivée, victoire des Olympiens 1-0.

"Une jeunesse désœuvrée, oisive est vulnérable et devient une proie de choix à toute forme de déviance tendancieuse vers la délinquance, l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, le banditisme, voire le fanatisme et le terrorisme comme on le voit de nos jours dans les zones à risque. C'est pourquoi pour empêcher notre jeunesse d'être désorientée et tomber sur le charme et dans les escarcelles des vendeurs d'illusions au dessein lugubre et rébarbatif, ATC a initié ce tournoi de football dans les villages avec la mobilisation des groupes folkloriques, de danses afin de donner de quoi à la jeunesse d'être non seulement occupée, mais aussi avoir l'occasion de démontrer son savoir-faire.

Par ce projet nous avons voulu donner un repère, un référentiel social, culturel et éducatif à la jeunesse rurale. Et cela contribue déjà à stopper l'exode rurale pour impulser un exode urbain en faveur de nos villages pendant les vacances", ce sont là des mots du président M. Agbokou, quii illustrent bien la vision dont cette association organisatrice est porteuse. Par expérience, a-t-il poursuivi, "les jeunes n'attendent que ces genres d'initiatives et de soutiens pour saisir l'occasion de s'exprimer et construire leur personnalité. Pour ATC, ces jeunes sont des matières premières à exploiter si nous savons que nos champs ne donnent plus grand-chose à cause des caprices du climat dû au changement climatique. Il y a du talent, de l'esprit innovateur, de créativité au sein de la jeunesse, dans le sport, la culture et l'environnement".

Une invitation au Fair-play est faite aux supporters des différents clubs engagés. Outre les nouveaux talents, à en croire le président de l'ATC, une soirée est prévue dans le cadre de cette organisation pour célébrer également lesanciennes gloires du Kloto.

A noter que 16 équipes venues de Kloto et autres préfectures voisines prennent part à cette 6ème édition. La grande finale est prévue pour le 04 Septembre 2022 toujours au Grand stade de Kpalimé.Mais avant d'en arrivée là, place aux phases de poules qui sont programmées pour être disputées sur quatre différents terrains où sont logées chacune des quatre poules.