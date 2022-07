Cote d'Ivoire: Marcory - Mariam Fétigué et George Yves Monney, élus secrétaires départementaux du RHDP

La liste conduite par Mariam Fétigué Coulibaly est élue à l'issue des élections des Secrétaires départementaux du Rhdp à Marcory.

Mariam Fétigué Coulibaly et George Yves Monney, sont les deux secrétaires départementaux du RHDP dans la Commune de Marcory. Leur liste "Une commune Unie et solidaire" a remporté les élections tenues le samedi 23 juillet 2022, à l'EPP Aliodan Municipalité de Marcory Sans File. Ils ont battu la liste " Famille RHDP Marcory" conduite par Idrissa Traoré dit Idi, avec 273 voix contre 112. Mariam Fétigué Coulibaly et son colistier sont restés dans le centre de vote pendant toute la journée électorale. Ils ont exprimé leurs joies après la proclamation des résultats.

" C'est une joie pour nous. J'ai été au RDR, ensuite au RHDP. de 2014 à 2020, j'ai été secrétaire départementale du RDR. aujourd'hui, je suis élue avec mon colistier Monney Georges pour organiser et diriger le parti au niveau de Marcory. C'est une joie pour moi. Nous mesurons toutefois la tâche qui nous attend. Nous allons faire un très bon travail pour que la direction du parti soit fière de nous. Il est vrai que c'est un challenge. Mais mon frère et moi allons arriver à le relever. Nous sommes tous issus du même parti. C'est que l'élection d'aujourd'hui servait à désigner ceux qui vont diriger le parti au niveau de Marcory. Mais nos camarades sont aussi du parti. On ne peut pas les laisser tomber. Nous allons travailler ensemble. Ils sont aussi du parti ", a-t-elle assuré.

Marcory prend son indépendance vis-à-vis de Treichville

Avant ce scrutin, la commune de Marcory était sous la coupole de la commune de Treichville. Le ministre Albert François Amichia, Coordonnateur régional de Treichville, couvrait également Marcory. Idrissa Traoré, qui venait juste après, était Coordonnateur associé de François Amichia chargé des structures (les sections et des comités de base). Mariam Fétigué Coulibaly était Coordonnatrice associée chargée des femmes et de la mobilisation, alors que Georges Yves Monney était en charge de la jeunesse. Avec cette élection des secrétaires départementaux, la commune de Marcory prend son indépendance vis-à-vis de Treichville dans le RHDP et obtient ses premiers responsables départementaux.

Yves Georges Monney, après s'être rejoui de la victoire, a salué ce changement dans l'organisation du parti. " Cela représente une liberté dans l'exercice de la responsabilité, dans la gestion des militants au sein du parti

La Coordination Treichville - Marcory, tel que cela avait été mis en place initialement, chapeautée par le ministre et Maire de Treichville François Albert Amichia, était le schéma premier pour pouvoir encadrer et bien conduire l'organisation du RHDP. Cela étant fait, le Président Alassane Ouattara a demandé des réformes qui nous donnent aujourd'hui de sortir de tout ce qui était nomination pour passer aux élections. Les Secrétaires départementaux sont désormais les représentants légaux et légitimes du parti", a-t-il fait savoir.