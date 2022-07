Afrique: [CAN 2022] / Maroc vs Afrique du Sud - Les compos officielles de la finale

Le Maroc, pays hôte, affronte ce soir l'Afrique du Sud en finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN) 2022. Voici les compositions officielles des deux équipes.

La partie démarre ce samedi à partir de 20H GMT au stade Prince Moulay Abdellah. Les Libawat de l'Atlas sont à leur première finale, après 3 participations où elles n'ont jamais dépasser les phases de groupes auparavant. En face, les Banyana Banyana, finalistes de la dernière édition en 2018 au Ghana, sont à leur cinquième finale, ayant perdu les précédentes.

Le sélectionneur français Reynald Pedros a annoncé des titulaires qui se présentent comme suit : Er-Rmichi, Redouani, Elchad, Élodie Nakkach, Chebbak, Tagnaout, Ait Le Haj, Saoud, Mssoudy, Mrabet et Roselle Ayane.

La sélectionneuse sud-africaine Desiree Ellis a annoncé son onze de départ formé de : Seoposenwe, Motlhalo, Magaia, Kgoale, Jane, Cesane, Dhlamini, Matlou, Mbane, Ramalepe et Dlamini.

All 👀 on Moulay Abdellah Sports Complex! Your 🇲🇦 starting XI for tonight's #TotalEnergiesWAFCON2022 final!#DimaMaghrib🇲🇦 #OneGameOneFamily #TeamMorocco pic.twitter.com/yLKkdNQA1P

Banyana Banyana final starting line-up for the #TotalEnergiesWAFCON2022

🇲🇦🆚🇿🇦#LiveTheImpossible pic.twitter.com/OlFBy0Sb1B

The last #TotalEnergiesWAFCON2022 lineups are confirmed! ✅#TeamMorocco & #TeamSouthAfrica'a starting 11 are out for the final game! 📋#EmpoweringOurGame | @1xBet_Eng pic.twitter.com/zekbpnP8eP

