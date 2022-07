Afrique: [CAN 2022] Maroc vs Afrique du Sud (2-0) - Les Banyana Banyana sur le toit de l'Afrique

C'est dans un stade plein à craquer que le Maroc recevait ce samedi 23 juillet, l'Afrique du Sud pour la finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud remporte son premier trophée de la compétition en s'imposant 2-1 face au Maroc - non sans mal - grâce à un doublé de Hildah Magaia en seconde période, la réduction du score marocaine est signée Ayane.

Pour ce dernier match de CAN, Reynald Pedros a fait des choix stratégiques et forts avec le duo gagnant Sanaa Mssoudy et Fatima Tagnaout au milieu de terrain, tout en laissant sa chance à la jeune Imane Saoud et en maintenant sa confiance à Rosella Ayane, qui avait inscrit le penalty victorieux lors de la séance de tirs au but contre le Nigeria, en demi-finale !

De son côté, la coach sud-africaine a maintenu quasiment la même équipe que face à la Zambie en demi, avec Matlou et Mbane en charnière centrale, Refiloe Jane en milieu droit, tandis que Motlhalo monte devant avec Seoposenwe ! Une équipe très offensive en somme et qui ne veut pas jouer sur les contres !

A intensité réduite

Beaucoup d'intensité au coup d'envoi entre les deux équipes, qui disposent chacune de leurs occasions, mais qui privilégient la tempérance plutôt que la précipitation, tout en évitant de trop jouer sur le physique. L'Afrique du Sud a bien appris de la demi-finale Maroc vs Nigeria, lors duquel les Nigérianes s'étaient retrouvées à 9 contre 11 en seconde période. Véritable point fort de l'équipe féminine du Maroc, les coups de pied arrêté vont se faire rare ou ne pas trouver preneuse sur ce début de rencontre, comme avec cette tentative de Ghizlane Chebbak (25e) dévié hors du cadre par El Chad.

L'Afrique du Sud répond, et dispose d'une belle opportunité de prendre l'avantage avec cette grosse action collective sur le couloir gauche emmenée par Refiloe Jane, le ballon est dévié par une Marocaine dans les jambes de Seoposenwe, qui transmet dans la boite à Magaia (38e), mais qui bute finalement sur la gardienne marocaine Khadija Er-Rmichi, avant d'être repoussé par El Chad.

Le Maroc réplique avec ce centre dans la boite sur la gauche de Tagnaout en retrait pour Ayane (41e), mais sa frappe est hors cadre !

Après avoir enchainé les grosses prestations de part et d'autre, la fatigue s'est faite ressentir dans ce match entre les deux équipes, qui étaient en baisse de régime dans cette première période et qui se solde par un score nul et vierge.

L'Afrique du Sud par l'expérience

A la reprise, les Sud-Africaines tentent de mieux maitriser leur adversaire et maintiennent la pression sur le Maroc. Pedros décide de procéder à son premier changement avec la sortie d'Imane Saoud, remplacée par Samya Hassani (55e). Après un choc avec sa gardienne, Zineb Redouani (58e) doit céder sa place à Ghizlane Chhiri. Un gros coup dur pour le Maroc. Hassani (61e) dispose d'une belle occasion de faire la différence, mais son centre dans la surface est finalement repoussé par la défense sud-africaine !

Avec la maitrise, l'Afrique du Sud parvient à trouver la faille sur une attaque fulgurante instiguée par Seoposenwe, qui vient transmettre un centre en retrait parfait pour Magaia - totalement démarquée - qui vient placer une frappe sans trembler 0-1 !

Les Marocaines vont tout faire pour revenir au score, mais manquent de solutions face à une équipe sud-africaine extrêmement bien en place jusqu'à présent et une gardienne vigilante. Il ne faudra que quelques minutes de plus pour voir Magaia doubler la mise grâce à ce ballon en profondeur de Dhlamini 0-2 !

Le Maroc ne baisse pas la tête. Après avoir longuement cherché, les Lionnes de l'Atlas trouvent la faille sur un excellent travail de Jraidi - tout juste entrée en jeu - qui remet à Tagnaout avant de transmettre à Ayane totalement démarquée elle aussi au point de penalty 1-2 ! Le public marocain exulte et retrouve espoir d'accrocher cette équipe sud-africaine.

La buteuse marocaine dispose d'une nouvelle occasion en or, par l'initiative de Jraidi qui dévie ce centre de la tête au point de penalty, mais la frappe de Ayane est bien gênée par la défenseure sud-africaine, Mbane (89e) !

Malgré les neuf minutes de temps additionnel, l'équipe du Maroc ne parviendra pas à recoller au score et laisse échapper le trophée à l'Afrique du Sud, qui aura été légèrement plus expérimenté dans cette finale. Premier titre historique après avoir raté trois fois le titre pour les Banyana Banyana !