Algérie: Lamamra reçu par le Premier ministre irakien Mustafa al Kazimi

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu samedi à Baghdad par le Premier ministre irakien, commandant en chef des forces armées irakiennes, Mustafa al Kazimi, à qui il a transmis un message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux dirigeants irakiens, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de sa visite de travail à Baghdad, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a été reçu, samedi après-midi au Palais du Gouvernement, par le Premier ministre irakien, commandant en chef des forces armées irakiennes, M. Mustafa al Kazimi, à qui il a transmis un message de fraternité et de coopération envoyé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux dirigeants irakiens", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a permis aux deux parties "d'affirmer leur détermination à intensifier les efforts pour promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines, conformément à des démarches pratiques et un calendrier visant à activer les mécanismes de coopération bilatérale, à leur tête la commission mixte algéro-irakienne, dont la 14e session se tiendra fin novembre prochain à Alger", précise le document.

Il a également été convenu de "renforcer la cadence de concertation et de coordination entre les deux pays, à travers l'intensification de l'échange de visites au plus haut niveau en vue de conforter les convergences de positions des deux pays vis-à-vis de l'ensemble des questions régionales et internationales, de par leurs engagements et références communes", selon la même source.

De son côté, "le Premier ministre irakien a chargé M. Lamamra de transmettre ses salutations au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", et s'est félicité "des relations historiques unissant les deux pays frères".

Il a également exprimé "sa grande considération au rôle important de l'Algérie sur la scène arabe et régionale, notamment ses efforts visant à consolider l'unité nationale palestinienne et à préparer un Sommet arabe unificateur et inclusif", assurant que "l'Irak apportera fortement son soutien à ce sommet et à concourra à son succès au service des nobles objectifs de l'action arabe commune".