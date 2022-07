Afrique Centrale: CEEAC - Défense et sécurité au cœur de la XXIe session ordinaire qui s'ouvre ce lundi à Kinshasa

L'insécurité dans l'Est de la RDC, les tensions entre la RDC et le Rwanda ainsi que la situation humanitaire font partie des sujets qui seront traités ce lundi 25 juillet à Kinshasa, lors de la XXIe session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).

C'est que précise la porte-parole adjointe du Président de la république, Tina Salama, dans une interview exclusive à Radio Okapi le samedi 23 juillet.

Elle a aussi indiqué que selon le programme, ce dimanche déjà, plusieurs délégations vont arriver à Kinshasa.

" Une part belle sera accordée aux questions sécuritaires, notamment à la défense et à la sécurité aux vues de l'actualité. Pour cette XXIe session ordinaire, la montée des tensions entre le Rwanda et la RDC sera au centre des débats et des discussions ", a rapporté Tina Salama.

D'autres sujets notamment la flambée des prix des produits de première nécessité, les effets néfastes de la crise Russo-Ukrainienne, la crise alimentaire seront aussi abordés, ajoute Tina Salama.

Sur convocation du Président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale, le Président Félix-Antoine Tshisékédi, Kinshasa accueille, le 25 juillet 2022, la XXIe Session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC.

En prélude à cet évènement, trois grandes rencontres ont réuni les experts du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (COPAX), les chefs d'Etats-majors généraux, commandants en chef, directeurs généraux de police/gendarmerie, hauts fonctionnaires des ministères du COPAX, hauts cadres du secteur sécurité et les ministres du Comité technique spécialisé Défense, Sureté et Sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique Centrale, afin de statuer sur les questions sécuritaires majeures et de formuler les propositions aux Chefs d'Etat et de gouvernement.

De l'examen de tous ces points à l'ordre du jour, il ressort que la situation politique et sécuritaire globale en Afrique centrale, au cours de la période comprise entre janvier et juillet 2022 est restée stable, indique la CEEAC. Néanmoins, la région continue à faire face à plusieurs défis sécuritaires, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, l'activisme des groupes armés et des mouvements sécessionnistes, les conflits intercommunautaires, l'impact négatif de la guerre russo-ukrainienne ainsi que l'impact négatif de la crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19.