Cote d'Ivoire: PDCI - Le Comité des Sages appelle à "un passage de témoin générationnel "

C'est une grosse pierre que le comité des sages du PDCI jette dans le jardin de l'inamovible président de cette formation politique, Henri Konan Bédié. Dans une déclaration signée de Maître Cheickna Sylla, coordonnateur des activités de cette structure, dont nous avons reçu copie, ces sages martèlent que, " l'avenir appartenant à la jeunesse", " il urge donc d'opérer un passage de témoin générationnel sur la base de compétence et ce dans le strict respect des règles et de la déontologie du parti".

" Quoiqu'on dise ou pense, une chose est certaine : les hommes passent, mais le pays demeure. Penser à la postérité, tel est le passage obligé pour une Côte d'Ivoire une, Indivisible et qui "aspire qu'à la Paix", insistent ces hommes et ces femmes, septuagénaires pour la plupart, " qui ont consacré toute leur vie et leur énergie au rayonnement du PDCI-RDA qui est et demeure leur raison de vivre". Comme le relève si bien le texte paraphé par Me Cheickna Sylla.

Implicitement, même s'ils le disent pas frontalement, les Sages du PDCI demandent le renouvellement de la classe dirigeante actuelle de leur parti par une nouvelle génération ; ce qui implique ni plus ni moins le départ à la retraite de Bédié, ou, à tout le moins, sa mise à l'écart de la tête du PDCI.

Inévitablement, cette sortie, un tantinet, courageuse met le président Bédié sous une grosse pression ; lui qui planifie déjà de sa réélection aux commandes du PDCI lors du prochain congrès et ne fait aucun mystère de sa volonté - son cercle restreint qui est dans le secret des dieux distille à dose homéopathique l'idée dans l'esprit des cadres et militants du PDCI - de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du PDCI-RDA. Ce qui ferait, de lui, à ... 91 ans, le vieux plus candidat à une présidentielle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais, pour en arriver là, les écueils sur le chemin du " vieux " seront nombreux. Va-t-il rester sourd à cet appel à la raison du comité des sages ? Ou va-t-il écouter les faucons qui ne voient leur salut au PDCI que dans le maintien de Bédié à la tête de cette formation politique ?

Toutefois, une chose est sûre, la question de la candidature de Bédié fera grandement débat, pour ne dire qu'elle est, déjà, contestée par une partie des militants. Ce qui était inimaginable, voire impensable il y a quelques années. Cette déclaration est une sorte de mise en garde, bien que les termes ne soient pas véhéments. Mais, c'est un message, on ne peut plus, clair. Il appartient à Bédié de l'analyser et d'en tirer la meilleure réflexion. Quoiqu'il en soit, il y a, pour paraphraser un célèbre humoriste ivoirien, " il y a deux cas" pour Bédié. Soit il se retire et referme avec honneur sa longue et riche carrière politique. Soit il fait le sourd et tente le coup, avec le risque très grand de sortir de la scène politique par la petite porte.

Bien entendu, ces gardiens du temple PDCI n'ont pas qu'évoqué le " changement générationnel". Tout en rappelant les acquis du pays, en termes de paix et de stabilité, sous Houphouët-Boigny, ils déplorent que la paix, qui était " la seconde religion de notre pays " du vivant du Père fondateur, est mise à rude contribution depuis son départ vers l'Orient éternel. Non sans rappeler les péripéties de l'après-Houphouët : le boycott actif en 1995, le coup d'Etat militaire en 1999, la crise militaro-civile en 2002, le conflit postélectoral en 2010 et l'épisode de la désobéissance civile en 2020. Enfin, Cheickna Sylla et ses pairs saluent la récente rencontre entre le Président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, tout en plaidant pour le retour du pays à ce qu'ils considèrent comme ses fondamentaux à savoir : le dialogue inclusif, le pardon et la paix.