Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - La cérémonie d'inauguration de la société Sautoc à Yopougon

Après l'inauguration de son siège à Cocody, la Société automobile de crédit (Sautoc) a inauguré ce samedi 23 juillet 2022, une nouvelle agence dans la commune de Yopougon, au nord d'Abidjan.

L'agence est située à cosmos (le plus grand centre commercial de Yopougon).

Sa création a pour but, selon son directeur général Yacouba Koné de se rapprocher de sa clientèle.

Il a en outre témoigné sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour toutes les marques d'attention et toutes les dispositions prises pour rehausser l'image de l'entreprenariat jeune.

.Présente à la cérémonie, Pamela Atokouna center Manager de Cosmos s'est dite heureuse d'accueillir la structure dans ses locaux.

La cérémonie d'inauguration a vu la présence des différents partenaires à savoir M. Ibrahima Kone directeur général Quipux, M. Hervé Sanogo, directeur des ventes et représentant le directeur général de Socida et bien d'autres.

A noter que Sautoc est une entreprise spécialisée dans la vente, la gestion et la location de véhicule à usage commercial. Depuis près deux ans, elle s'efforce de faciliter l'acquisition de taxi compteur neufs en Côte d'Ivoire et de permettre aussi aux citoyens d'investir dans le transport en payant un apport initial et de rembourser la différence pendant la période d'exploitation du bien en circulation.

En deux années d'existence, la qualité des offres et services proposés ont permis à cette jeune structure de fideliser plus de 512 clients et de développer une flotte de 309 taxis en activités. Ce qui lui a permis de glaner des prix notamment, le prix du meilleur jeune entrepreneur ivoirien aux awards des en décembre 2021, le prix du mérité et de l'excellence professionnel au bacim 2022, le prix international padel du meilleur promoteur du transport urbain.

Cette cérémonie d'inauguration organisée par Afrolead , une structure Événementielle a permis à Sautoc de lancer une grande tombola avec à la clé, un véhicule neuf de marque suzuki Dzire offert par le partenaire Socida.

En plus de ce véhicule de tombola, qui est d'une valeur de 9.000.000 de Fcfa, de nombreux lot annexe seront offerts Cette tombola va durer 5 mois.