Cameroun: Déclaration de circonstance du MPDR, sur la visite officielle au Cameroun, de SEM. Emmanuel Macron

A l'invitation de SEM Paul Biya, Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, Président fraîchement réélu de la République française, effectuera une visite officielle dans notre pays. Le MPDR (Mouvement populaire pour le Dialogue et la Réconciliation) rappelle que cette visite s'inscrit dans les pratiques courantes des relations internationales, qui meublent, enrichissent, valorisent, raffermissent et assurent la stabilité des rapports entre les Etats nations en général d'une part, et entre les dignitaires spécifiquement d'autre part.

Le MPDR, acteur de la scène politique et sociale du Cameroun, souhaite la bienvenue à notre hôte de marque, dans la pure tradition d'hospitalité, de coexistence pacifique et de solidarité internationale sans frontières, qui constitue un des traits de caractère de notre pays. Nous sommes une grande nation de dialogue en dépit des épreuves douloureuses du passé.

Le MPDR rappelle fort à propos, que le Cameroun et la France partagent une histoire riche et dense et mémorable. Cette histoire est faite de moments heureux, mais également et surtout de drames regrettables dont les souvenirs alimentent toujours un contentieux qui mérite une attention certaine. La mémoire des martyrs de l'indépendance nous interpelle.

Le MPDR exprime sa satisfaction pour cette présence qui permettra aux deux chefs d'Etat, de s'expliquer sur de nombreux dossiers, et d'harmoniser autant que possible, leurs vues dans l'intérêt de la paix dans le monde, de même que pour la sauvegarde de nos intérêts mutuels. Nous demeurons très attentifs sur les gains, les pertes et les changements éventuels.

Le MPDR invite tous les acteurs politiques à une attitude responsable. Il faut faire preuve de réalisme pour donner une image de cohérence et de maturité, à l'ensemble de la classe politique camerounaise. En effet les relations entre les Etats ne dépendent ni des vexations et des humeurs ostensiblement injurieuses de quelques individualités, ni des sarcasmes académiques et infantiles, sans aucune emprise sur les rapports des forces de toutes natures.

Le MPDR réitère que les problèmes de politique intérieure de notre pays, ne sont ni une affaire de la France, ni d'aucune autre personne morale ou physique étrangère, publique ou privée. Il apparaît dès lors inapproprié voir inintelligent et complètement déplacé, de promouvoir quelques agendas de même que des protocoles parallèles de dévolution du pouvoir.

Le MPDR appelle nos compatriotes de tous les bords, ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, à prendre conscience de ce que le destin politique des peuples se construit au rythme de leur capacité à s'assumer, à travailler pragmatiquement, effectivement, et surtout intelligemment, pour forger les conditions concrètes, leur permettant de se donner les dirigeants de leur choix, les dirigeants qu'ils estiment mériter. En conséquence il est urgent pour les formations, mouvements et partis politiques qui aspirent à gouverner notre pays, de s'en remettre à cette leçon simple, au lieu d'attribuer à un chef d'Etat étranger, des prérogatives de formulation de leur destin ainsi que de leurs ambitions d'accession au pouvoir./.

Yaoundé, le 24 Juillet 2022

SHANDA TONME

Président, Médiateur universel