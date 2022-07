Ile Maurice: Internet - Coût et vitesse à la loupe

Depuis que le scandale de l'espionnage présumé sur le câble SAFE a éclaté, des Mauriciens s'interrogent sur les services Internet offerts à Maurice, dont la vitesse de connexion et le coût. Est-ce que Maurice est un bon élève ?

Maurice est peut-être l'un des pays les plus connectés au monde. Dans le dernier classement du Global Broadband Pricing 2022, le pays se positionne à la 112e place mondialement et cinquième en Afrique, en termes de coût d'accès. En effet, le classement indique que le forfait moyen, soit le plus utilisé - 20 Méga octets par seconde - est à Rs 2 000.

Pourtant, un tour chez deux fournisseurs indique que le coût est encore plus bas. À titre d'exemple, une connexion Internet de 20 Mbps est facturée à Rs 1 200, soit le tarif le moins cher, que ce soit chez le fournisseur d'accès à Internet MyT Home ou Emtel Airbox. Quant à l'offre la plus chère, elle est de Rs 6 500 pour 1 Gigaoctet par seconde chez MyT.

En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, le coût des forfaits va de pair avec la vitesse d'Internet. Celle-ci peut atteindre environ 400 Méga octets par seconde, soit, l'offre premium alors que la moyenne est de 50 Mo/s par forfait. En analysant ce classement on se rend compte que Maurice, comparé à une douzaine de pays, se positionne parmi ceux offrant des forfaits moyens, soit ceux les plus utilisés, à des tarifs plus ou moins bas.

Quant aux pays dans le tableau proposant des offres encore plus compétitives, cela peut s'expliquer par le fait qu'ils recensent davantage d'opérateurs de téléphonie, de réseaux sur un plus grand territoire et aussi une base clientèle plus large. Résultat : le coût par mégabit baisse rapidement grâce au nombre.

Comparatif des prix entre maurice et des pays de référence

Qu'est-ce qui peut aussi expliquer des coûts plus élevés à Maurice comparés aux pays en haut du tableau ? Une des hypothèses, c'est que Maurice achète de la bande passante des câbles SAFE, LION, LION 2 et Metiss en dollars. Un prix d'achat qui n'a pas connu de baisse ces dernières années.

Un autre scénario, c'est qu'un nombre plus élevé d'utilisateurs se connectent à Internet sur leur téléphone mobile plutôt qu'à une connexion fixe à la maison. Les opérateurs de téléphonie mobile comptent une base de clients avec environ 1,8 million de cartes sim, dont la majorité avec connexion Internet. Et les informations recueillies par le Global Broadband Pricing proviennent des chiffres concernant l'Internet fixe.

Autre contrainte, les fournisseurs d'Internet doivent chaque année revoir à la hausse la quantité de bande passante utilisée pour le segment résidentiel et corporate respectivement. Des hausses de plus de 50 % sont notées. Ensuite, même si le taux de pénétration et le nombre de téléphones portables augmentent, l'offre Internet, elle, n'évolue pas au même rythme.

L'autre point est le fait que le marché de la téléphonie à Maurice est saturé avec trois fournisseurs d'accès à internet (FAI) et une compétition très peu visible, si ce n'est que pour aligner les prix pour ne pas perdre des parts du marché. De plus, les opérateurs mobiles préfèrent introduire de nouveaux forfaits spécifiques au lieu de se concentrer sur la guerre des prix des offres actuelles.

En revanche sur l'Internet fixe et sans fil, le nombre d'abonnés ne dépasse pas les 500 000, car il s'agit de foyers qui sont raccordés au réseau. Des foyers où au moins deux personnes utilisent le réseau WiFi. Là-aussi, les mensualités d'Internet sont facturées sur la note de téléphone.

Sans compter que, l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA), qui est censée promouvoir une compétition saine, ne s'engage pas par rapport à cette guerre des prix inexistante depuis des années.

Quid du nombre d'abonnés par FAI ? Mauritius Telecom en compte le plus grand nombre sur le mobile, soit environ 1 million, suivi d'Emtel et Chili (MTML Mauritius). Sur le segment internet fixe, MyT Home est le numéro 1 avec son offre triple play, suivi des offres d'Emtel avec Airbox et Canal+ pour la partie chaînes satellitaires.