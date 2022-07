Sénégal: Nioro étrenne son nouveau commissariat urbain

Nioro (Kaolack) — Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a procédé samedi à l'inauguration du nouveau commissariat urbain de Nioro (Kaolack) dont la construction a été financée par l'Etat du Sénégal à hauteur "250 millions de FCFA, hors équipements".

"Ce commissariat a été construit pour un budget de 250 millions de FCFA hors équipements et entièrement financé par l'État du Sénégal", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure.

Selon M. Diome, le nouveau commissariat urbain de Nioro fait partie d'une série d'infrastructures qu'il sera amené à inaugurer "dans le deuxième trimestre de l'année 2021. Il s'agissait d'abord de 7 commissariats dans la banlieue de Dakar", a-t-il précisé.

Cette perspective s'inscrit "dans le cadre d'une politique de maillage sécuritaire sur l'étendue du territoire national", a-t-il dit, en présence du directeur général de la Police nationale, Seydou Bocar Yague, et du préfet du département de Nioro, Babacar Ndiaye.

Il y avait aussi le président du conseil départemental de Nioro, Ali Mané, et le maire de la commune, Djim Momath Ba.

La nouvelle infrastructure "est dotée d'un système de vidéosurveillance moderne mais d'un système sécuritaire civil. Cela doit permettre aux usagers de bénéficier de l'offre de service sécuritaire qui est dispensée en toute quiétude par le commissaire et ses hommes", a indiqué le ministre de l'Intérieur.

S'adressant aux populations, il a lancé : "Je vais vous confier ce commissariat et vous exhorte à entretenir une franche et loyale collaboration avec les forces de défense et de sécurité, pour la circonstance particulièrement avec les hommes du commissariat urbain de Nioro".

De même a-t-il demandé aux forces de défense et de sécurité "d'être à l'écoute des populations, de traiter avec la plus grande célérité les requêtes et surtout de comprendre qu'ils sont à leur service et conformément à leur devise, +dans l'honneur des services de la loi pour servir et protéger+".

Ce nouveau commissariat, "entièrement équipé et sous vidéosurveillance", est en outre doté d'un "moniteur qui permet au chef de poste d'avoir une vue sur l'ensemble du commissariat mais également les alentours, a expliqué le directeur de la construction au ministère de l'Intérieur, Médoune Hane Tall. Il ajoute que l'infrastructure "est un bâtiment R+1 avec un logement de fonction de type F4".

Le maire de Nioro, Djim Momath, a magnifié l'érection du nouveau commissariat urbain de Nioro, estimant qu'il "reflète une belle image du paysage urbain et incarne la sécurité, la stabilité, la puissance publique et le développement urbain".

A l'en croire, l'érection de ce commissariat "se justifie par l'importance démographique et la position géographique" de la commune de Nioro, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Gambie voisine.

"Nous exprimons notre totale satisfaction et adressons à travers votre personne nos remerciements à tout le gouvernement et au chef de l'État", a-t-il dit à l'endroit du ministre de l'Intérieur.

Antoine Félix Diome a effectué une visite des locaux du nouveau commissariat après la traditionnelle coupure du ruban.