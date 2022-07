Sénégal: Vers un renforcement de la coopération bilatérale OCI-OMS

Dakar — L'Organisation de la coopération islamique annonce avoir convenu d'élaborer avec l'OMS "un nouveau protocole d'accord et un plan d'action" visant notamment à renforcer sa coopération bilatérale avec l'organisation mondiale de la santé.

Cette annonce fait suite à une rencontre entre le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, culturelles et sociales et Envoyé spécial du secrétaire général de l'OCI en Afghanistan, Tarig Ali Bakhiet, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, "au siège de cette dernière à Genève, le vendredi 22 juillet 2022".

Selon un communiqué, cette a réunion "a porté sur la mobilisation de ressources et de soutien pour renforcer le secteur de la santé en Afghanistan et dans la région du Sahel, notamment en améliorant l'accès aux vaccins COVID-19".

"Les deux parties ont également convenu d'élaborer un nouveau protocole d'accord et un plan d'action pour renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de la santé et de l'assistance technique, de la fourniture de matériel médical, de la formation et du renforcement des capacités au profit des États membres de l'OCI", peut-on lire.