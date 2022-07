Mali: Augmentation du volume des échanges commerciaux - Dakar et Bamako favorables à une haute autorité des corridors

Dans la dynamique de consolider et de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Sénégal et le Mali, durement esseulées par les sanctions de la Cedeao contre le Mali, les équipes respectives des deux chambres consulaires de Dakar et Bamako ont échangé sur l'opportunité de la relance des activités économiques et commerciales après la levée du blocus (embargo contre le Mali)

Riches de 250 milliards de FCFA de transactions commerciales pour environ 4 millions de tonnes de marchandises déparquées au Port de Dakar annuellement, les échanges économiques et commerciaux entre le Sénégal et le Mali en plus des effets de la covid-19 se sont désagrégés avec les sanctions de la Cedeao contre le Mali au point de passer en pertes et profit. Fort de cette situation dégradante, économiquement et socialement, les deux Chambres consulaires de Dakar et Bamako se sont résolues à consolider et à renforcer leur partenariat aux lendemains de la levée desdites sanctions infligées contre le peuple Maliens.

Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d'industrie (Ccim) : " Nous sommes ici (Dakar) pour parler des relations économiques et commerciales entre les deux peuples. Ce qui renvoie indubitablement au secteur privé des deux coopérants ", a-t-il d'emblée préciser. Donc, notre rencontre de ce matin (hier) s'inscrit dans la dynamique de consolider et de renforcer nos relations économiques et commerciales.

Ce, après la levée de l'embargo ". En clair, les sanctions de la Cedeao contre le Mali ont durement impactées les deux économies respectives. Ce qui fera dire au président de la Ccim ceci : " A présent, nous devons tirer les leçons de cet embargo, faire en sorte que cela ne se reproduit plus. Et même si cela venait à se reproduire, mettre en place un dispositif qui empêcherait que les économies soient impactées ". Et ce, " en renforçant le cadre de coopération ", a-t-il soutenu.

Emboitant le pas, le président de la Cciad Abdoulaye Sow : " Je m'engage à suivre, avec le plus grand intérêt, la mise en œuvre de tous les leviers et mécanismes qui nous permettront de relancer économiques et commerciales ", a -t-il fait savoir tout en affirmant qu'il milite pour la mise en place d'une " Haute autorité des corridors afin d'harmoniser le système de contrôle, de travailler sur une réglementation adaptée et de booster le volume d'échanges entre nos pays frères ".