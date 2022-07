Cote d'Ivoire: Club service - Le 41e club Rotary ivoirien installé veut équiper un centre du Chu de Cocody

Rotary Club Abidjan Elite est officiellement le 41e club Rotary de Côte d'Ivoire depuis le vendredi 23 juillet 2022. Ce club service présidé par Brahima Touré a reçu pour ce faire, sa charte des mains du Pdg Christophe Koreki, représentant le gouverneur du district 9101, au gala de bienfaisance et de remise de charte à la cérémonie organisée, à cet effet, à l'hôtel Azalaï Abidjan-Marcory.

Ce club né, il y a un an, comprend plus d'une vingtaine de membres dont dix femmes. Ces rotariens pour leur première action ont décidé d'équiper le bloc du centre de néonatalogie du Chu de Cocody. C'est ce qu'a annoncé Mariam Koné, membre fondateur dudit club et présidente du comité d'organisation.

" Nous sommes honorés de votre présence ce soir à nos côtés. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez à l'engagement des rotariens à servir la collectivité. Merci à nos partenaires, annonceurs et généreux donateurs qui ont décidé de nous accompagner dans cette action phare qui consiste à équiper le bloc du centre néonatalogie du Chu de Cocody ", s'est-elle exprimée.

Pour sa part, Christophe Koreki, au nom de la présidente du Rotary international, Jennifer Jones, de celui du gouverneur du district 9101, Sunny Akuopha, et au nom des rotariens du monde entier, s'est dit heureux d'accueillir dans la grande famille internationale du Rotary, le club Abidjan Elite.

" Soyez des rotariens motivés, disponibles car plus vous réalisez des actions impactant réellement nos communautés dont les besoins sont de plus en plus nombreux, plus vous remplissez votre mission en créant des projets éducatifs et humanitaires. Je vous souhaite pleins succès, beaucoup d'actions dans la réalisation de vos projets pour impacter notre environnement ", a-t-il souhaité.

" Aujourd'hui est un moment historique pour notre club, car il consacre non seulement son entrée officielle dans la grande famille du Rotary international avec la remise de la charte, mais aussi et surtout, c'est la date choisie pour le lancement de notre action de bienfaisance au profit du bloc de néonatalogie du Chu de Cocody ", a exposé Touré Brahima, président de Rotary club Abidjan Elite.

Il a demandé, à cet effet, à tout le monde de se joindre à eux et faire parler leur cœur afin de donner la chance à de nouveau-nés de vivre. " Notre action est dirigée vers des personnes qui ne peuvent pas dire ce dont elles souffrent (les enfants), il faut les aider ", a-t-il lancé.

Pour cette action d'équipement du bloc du centre de néonatalogie du Chu de Cocody, ce sont plusieurs centaines de millions que recherche le Rotary club Abidjan Elite. Pour y arriver, il a été organisé une vente aux enchères, une tombola et d'autres programmes de collecte, lors du gala.