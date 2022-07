Ile Maurice: Navin Ramgoolam - "Pravind Jugnauth a menti au Parlement et aux Mauriciens"

Le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, s'exprimant lors d'une conférence de presse hier, samedi le 23 juillet, au Labourdonnais Hotel à Port-Louis, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, les nouvelles révélations de Sherry Singh et l'émission de Radio Plus mettent à mal le Premier ministre. "Pravind Jugnauth a menti au Parlement et aux Mauriciens. Il a violé la souveraineté du pays. C'est clairement un acte de haute trahison envers la nation mauricienne. Les deux lettres dévoilées ne parlent à aucun moment de survey", fait ressortir le leader des rouges.

L'ancien Premier ministre se demande qui a évoqué le problème de sécurité avec Pravind Jugnauth. "Pourquoi ils n'ont pas demandé à France Telecom, leader mondial du secteur, de faire une analyse ? Ou alors ils ont des doutes ? Une chose est sûre : les révélations de Sherry Singh le 1er juillet corroborent le rapport du Chief Technical Officer. Ce dernier va plus loin en parlant de data capture pour savoir quel type d'équipement serait nécessaire pour le sniffing", souligne Navin Ramgoolam.

Ce dernier avance que Pravind Jugnauth ne peut rester en poste un jour de plus. "C'est pour cela qu'il faut se mobiliser. J'ai déjà parlé à Xavier Duval et Paul Bérenger. Je vais m'entretenir avec les autres leaders politiques aussi. Pravind Jugnauth a le choix, soit démissionner ou retourner le pouvoir au peuple. Au cas contraire, le peuple mauricien devra prendre son destin en main. Il faut que tout le monde se rallie. Si on ne le fait pas, ils vont fabriquer un appareil pour sniffer nos données."