Ile Maurice: Dénonciations - Dick Ng Sui Wa et son "rice cooker" alimentent le buzz

Les Mauriciens en rient. Dick Ng Sui Wa est la risée des réseaux sociaux depuis vendredi, après qu'un courrier électronique d'une source anonyme l'a dénoncé pour plusieurs abus allégués. Selon la source qui a expédié ce courriel à plusieurs rédactions, à des membres du board de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) - rebaptisée notamment Information and Cooking Technologies Authority - et même à deux députés de l'opposition, le président de cet organisme public utiliserait ainsi les bureaux de l'ICTA pour accueillir et rencontrer des clients privés. Mais pas que. Il se servirait aussi de la photocopieuse et du papier A4 du bureau pour ses besoins personnels.

Puis, le principal concerné aurait utilisé l'argent de l'ICTA pour acheter une machine à café coûteuse et des capsules extrêmement chères parce qu'il le vaut bien. Alors que du café bon marché est servi aux membres du conseil. Mais ce qui a attiré l'attention de bon nombre d'internautes, c'est que Dick Ng Sui Wa aurait acheté un rice cooker, en utilisant l'argent de l'organisme. Et il demanderait même à ses employés de faire cuire du riz dans son bel autocuiseur, au travail, qu'il ramènerait en "takeaway" à la maison... La lettre ne dit pas si un bol spécial est prévu à cet effet.

Par ailleurs, selon le mail dénonciateur, l'utilisation de sa voiture officielle, une BMW, est aussi décriée. La berline serait même conduite par un de ses proches. Le président fan de café, de riz et de belles voitures retiendrait, qui plus est, les services de son chauffeur de l'ICTA pour effectuer des trajets non officiels et illimités. La missive électronique fait également référence à sa mission à l'étranger non approuvée par le PMO, qui avait entraîné la polémique.

Sollicité pour une réaction à la suite de toutes ces allégations, l'avocat Dick Ng Sui Wa n'a pas souhaité réagir à cette affaire, soutenant qu'il ne ferait pas de commentaires sur une simple lettre anonyme. On ignore donc s'il rit jaune en voyant les commentaires que cette affaire suscite.