Sénégal: Le Sénégalais Mamadou Coumé à la tête de la Société ouest africaine de gériatrie

Dakar — Le professeur Mamadou Coumé de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a été élu à la tête de la Société ouest-africaine de gériatrie et de gérontologie dont l'objectif est de "créer un cadre de concertation, de recherche et d'action sur les problèmes de santé" liés à cette spécialisé.

Le professeur Coumé a été porté à la tête de cette structure vendredi dernier, à Abidjan (Côte d'Ivoire), pour un mandat de trois ans, rapporte un communiqué parvenu dimanche à l'APS.

"Cette confiance de ses pairs africains au professeur Mamadou Coumé est un honneur pour le Sénégal, pays pionnier en la matière, en Afrique de l'Ouest dans la gériatrie et de la gérontologie. Deux domaines qui ont pour objet la prise en charge de la santé et du bien-être des personnes âgées", indique le communiqué.

Il ajoute que l'objectif principal de la Société ouest-africaine de gériatrie et de gérontologie (SOAFGG) "est de créer un cadre de concertation, de recherche et d'action sur les problèmes de santé liés à la gériatrie et la gérontologie".

"Parmi les objectifs spécifiques que s'assigne la société, on note l'analyse, le stockage et la diffusion d'informations scientifiques et épistémologiques et la contribution à l'élaboration de guides et de recommandations pour la prise en charge de la gériatrie et de la gérontologie en Afrique", peut-on lire.

Le professeur Coumé est le coordonnateur de l'enseignement de la gériatrie gérontologie à la Faculté de médecine de l'UCAD et dans les UFR Santé régionaux du Sénégal.

Il est aussi chef de service de cette spécialité au Centre hospitalier national universitaire (CHNU) de Fann, à Dakar.