Soudan: Aggar salue l'initiative du Fonds de Reconstruction de l'Etat du Nil Bleu

Khartoum — Le membre du Conseil de Souveraineté Transitoire Malik Aggar a salué l'initiative de contenir la dispute dans l'Etat du Nil Bleu, qui vise à mettre fin aux différences et aux disputes secourir les personnes affectées et retourner les personnes déplacées à leurs régions d'origine.

Aggar, qui a rencontré aujourd'hui au Palais Républicain une délégation représentant l'initiative et le Fonds de Reconstruction du Nil Bleu, a exprimé sa disposition à soutenir l'initiative et organiser une réunion des dirigeants du Nil Bleu avec le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général-Abdel Al-Fattah Al-Burhan, pour s'informer sur leurs points de vue et contributions à cet égard.

Le Directeur Exécutif du Fonds de Reconstruction de la Région du Nil Bleu et le chef de l'initiative, ingénieur Abdul-Jalil Mahjoub Abdul-Sayed Hakim, a déclaré à la presse que la délégation a informé le membre du Conseil Souverain, Malik Aggar, sur les caractéristiques générales de l'initiative, qui signifie l'arrêt de l'effusion de sang, l'escalade médiatique et le discours de haine, indiquant leurs efforts à travers l'initiative pour coordonner les efforts officiels et populaires pour contenir le conflit dans la région.