Tunisie: Enceinte en été - 7 conseils pour en profiter !

L'été est enfin là avec ses bains de soleil, ses voyages. Néanmoins, être enceinte pendant l'été demande de prendre davantage de précautions face au soleil, à la chaleur et même à votre alimentation. Voici 7 conseils pour apprécier votre été pendant votre grossesse.

En cet été si particulier où le coronavirus sévit toujours, n'oubliez pas de continuer à bien appliquer les gestes barrières pour vous prémunir d'une contamination au covid-19 pendant votre grossesse !

Buvez suffisamment et régulièrement

Le soleil intense peut être à l'origine d'une déshydratation. Or, les femmes enceintes ont davantage besoin de rester hydratées puisqu'elles sont davantage à risque de déshydratation notamment de la peau. Il est donc recommandé de boire 2 litres d'eau par jour durant la grossesse, même hors période estivale. Cela vous permettra d'éliminer les toxines et également d'éviter une infection urinaire ou une constipation.

Vous pouvez également boire des soupes froides, des jus de fruits sans sucre ajouté et de l'eau aromatisée pour varier les plaisirs.

Protégez votre peau efficacement

L'exposition au soleil peut avoir des effets néfastes pour la femme enceinte. Une trop grande chaleur sur les jambes peut, par exemple, provoquer une sensation de jambes lourdes. Bien que ce conseil soit valable pour tout le monde, il est primordial de bien se protéger face au soleil : appliquer régulièrement de la crème solaire d'indice 50, porter des vêtements longs et privilégier l'ombre.

Pour éviter la sensation de jambes lourdes, finissez votre douche (qui ne doit pas être trop chaude) par des jets d'eau froide des chevilles jusqu'aux genoux !

Privilégiez les tenues amples !

Le choix des vêtements est important durant une grossesse, il faut éviter d'entraver la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs. Si vous êtes enceinte, il est donc recommandé de porter des vêtements amples, de couleur sombre pour se protéger du soleil, de même, éviter de porter des pantalons ou bas comprimant le mollet et de talons hauts.

Adoptez une bonne hygiène

de vie pendant la grossesse

Pratiquez une activité sportive adaptée

Être enceinte n'empêche pas de pratiquer une activité sportive. Il faut cependant faire attention à ne pas pratiquer de sports considérés comme dangereux en cas de grossesse. Il n'est pas, par exemple, recommandé de faire des balades en vélo ou à cheval si l'on est enceinte, puisque cela présente des risques de traumatisme ou de chute.

Cependant, il est conseillé de ne pas mettre ses muscles au repos pendant la grossesse et donc de pratiquer une activité sportive adaptée pour rester en forme. Le sport permet en effet le maintien des muscles périnéaux et abdominaux, une meilleure circulation sanguine et peut soulager les maux de dos. Les activités sportives recommandées sont : la natation , la marche active, le yoga, l'aquagym et la gymnastique douce.

Ayez une alimentation saine et équilibrée

Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour le bon développement du bébé. Il est donc recommandé de manger trois repas complets accompagnés d'une collation à partir du deuxième semestre si besoin. Les conseils suivants sont valables pour la population générale, mais encore plus pour les femmes enceintes : 5 fruits et légumes par jour, des protéines, des vitamines, des produits laitiers et des sucres lents (qui contiennent des glucides, essentiels à l'alimentation du fœtus).

Cependant, il y a des aliments qu'il est conseillé d'éviter et des réflexes à adopter durant la grossesse :

- ne pas manger de viande ou poisson crus ou peu cuits

- éviter de consommer des crudités

- ne pas manger de fromage au lait cru ou non pasteurisé

- nettoyer soigneusement les fruits et les légumes (vous pouvez les nettoyer avec du vinaigre blanc pour plus d'efficacité)

- éviter la charcuterie

- laver soigneusement vos mains et ustensiles de cuisine

Profitez des moments conviviaux pendant votre grossesse mais sans abus

L'été veut souvent dire terrasses, mariages et autres événements festifs. Cependant, il est important de rappeler que l'alcool est interdit au cours de la grossesse. Les substances alcoolisées pénètrent facilement dans le système sanguin du fœtus, ce qui peut avoir des conséquences irréversibles sur l'enfant tout comme la cigarette.

Les boissons riches en caféine et en théine sont également à modérer, évitez donc le thé, le café, le coca, etc. Evitez également les boissons trop riches en sucre comme les jus de fruits industriels, privilégiez les jus de fruits frais sans sucre ajouté.

Renseignez-vous avant de partir

à l'étranger et évitez les longs trajets

Vous êtes enceinte et désirez partir à l'étranger pour vos vacances d'été ? Prenez des précautions ! Il est déconseillé pour les femmes enceintes de partir dans des pays où l'hygiène est précaire et où il y a une forte transmission du paludisme. Il vaut mieux également éviter les hautes altitudes où vous ou votre enfant pourrez manquer d'oxygène. Le trekking, le canyoning et la plongée sous-marine sont contre-indiqués en cas de grossesse.

En ce qui concerne le moyen de déplacement, les longs voyages sont en principe déconseillés en fin de grossesse. Certaines compagnies aériennes refusent les femmes dans leur dernier mois ou les deux derniers mois de grossesse, renseignez-vous auprès de votre compagnie avant le vol. Les croisières sont interdites pour les femmes enceintes de plus de 6 mois. Les risques de thrombose veineuse sont accrus pendant la grossesse! Ainsi si vous comptez effectuer un long trajet (en avion ou en train) alors que vous êtes enceinte, suivez certaines mesures préventives comme :

- changer souvent de position

- se dégourdir les jambes

- porter des bas de contention

- porter des vêtements amples

- boire de l'eau régulièrement

Si vous voyagez en voiture, faites des pauses toutes les deux heures. Si vous conduisez alors que vous êtes enceinte, ne faites pas des trajets de plus de 6 heures. Surtout, portez votre ceinture de sécurité durant tout le trajet bien qu'elle puisse vous paraître incommodante.