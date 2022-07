Burkina Faso: 15e édition du Prix de la lutte anti-corruption - Les journalistes Aimé Nabaloum et Jean - Baptiste Bouda, lauréats

Les journalistes Aimé Kobo Nabaloum du journal Le Reporter et Jean-Baptiste Bouda de la Radio nationale sont les lauréats de la 15e édition du Prix de la lutte anti-corruption (PLAC), dans la catégorie presse écrite et radio, organisée par le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC). Les deux ont reçu chacun un million F CFA, un trophée et une attestation, dans l'après- midi du jeudi 21 juillet 2022, à Ouagadougou.

"Chambre régionale d'agriculture du Nord : où sont passés les 60 millions des déplacés internes ? ", est une enquête du journaliste, Aimé Kobo Nabaloum, parue dans le journal Le Reporter N°310 du 15 au 30 mai 2021. Pour les efforts de recherche de preuves, la clarté et la lisibilité, la cohérence, l'intérêt et la pertinence du sujet, le caractère complet de l'œuvre, Aimé Kobo Nabaloum a remporté le premier prix dans la catégorie presse écrite de la 15e édition du Prix de la lutte anti - corruption (PLAC).

Le 2e prix de cette catégorie est revenu à Lamoussa Bazoum du journal Courrier confidentiel pour son enquête intitulée " Agence nationale de renseignement : main basse du DG et de ses amis sur des marchés ". Paru dans le N°237 du 25 juin 2021 de son journal, l'article a été primé pour les efforts de recherche de preuves, l'intérêt et la pertinence du sujet, la diversité et la pertinence des sources d'information.

Quant au 3e prix, il est allé à Atiana Serges Oulon du journal l'Evènement pour l'aboutissement de l'enquête, la cohérence, la maîtrise de l'expression et du style, l'intérêt et la pertinence du sujet, le caractère complet du travail. Son enquête intitulée " Réhabilitation du logement de fonction du premier président de la Cour des comptes : Les affaires troublantes de Jean Emile Somda " est parue dans l'Evènement N°444 du 25 avril 2021. Dans la catégorie radio, Jean- Baptiste Bouda de la Radio nationale du Burkina a été le seul lauréat. Pour les efforts de recherche de preuves, la clarté, le son, l'intérêt, la pertinence du sujet et le caractère complet du sujet, il a également remporté le premier prix avec sa production " Quand les bourses rendent poreuses les frontières ". Aimé Kobo Nabaloum et Jean-Baptiste Bouda ont reçu chacun, un chèque d'un million F CFA, un trophée et une attestation.

Lamoussa Bazoum a reçu un chèque de 700 000 F CFA et une attestation pour son 2e prix. Atiana Serges Oulon, lui, a reçu un chèque de 500 000 F CFA et une attestation pour son 3e prix. Les différents lauréats du PLAC ont reçu leurs prix dans l'après- midi, du jeudi 21 juillet 2022, à Ouagadougou. Le PLAC institué par le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), depuis 2003, récompense chaque année, les meilleurs journalistes qui s'illustrent à travers leurs productions dans la dénonciation des faits de corruption et de mal gouvernance. Selon le Secrétaire exécutif (SE) du REN-LAC, Sagado Nacanabo, le PLAC est une contribution à la promotion de l'excellence journalistique. Et ce, à travers les genres majeurs, tels que l'investigation, le grand reportage et l'analyse sur la thématique de la corruption et de la mal gouvernance. Il s'est dit convaincu que la presse demeure un allié principal des actions de lutte anti-corruption que mène le REN-LAC. " De nombreuses affaires de corruption sont poursuivies devant les juridictions grâce à l'action de cette presse ", a soutenu Sagado Nacanabo. C'est pourquoi, il a interpellé les pouvoirs publics à œuvrer davantage pour garantir l'effectivité du droit à l'information à travers la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier.