Burkina Faso: Promotion de la solidarité - Des réflexions pour ressouder le tissu social

Le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire a organisé, le vendredi 22 juillet 2022, à Ouagadougou, un panel pour la promotion de la solidarité au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, Albert Ouédraogo.

Le soutien des autorités coutumières, religieuses et administratives a été demandé pour renforcer la cohésion.

Le Burkina Faso fait face à d'énormes défis dont celui sécuritaire avec son corollaire de déplacés internes. A la date du 30 avril 2022, selon le rapport du ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, le pays dénombrait 1 902 150 Personnes déplacées internes (PDI). Fort de ce constat, le département a organisé, le vendredi 22 juillet 2022, à Ouagadougou, un panel pour rechercher des solutions afin de juguler les situations de vulnérabilité que vit cette couche de la population burkinabè. Placé sous le thème : " La solidarité nationale, facteur de paix et de cohésion sociales : quelles perceptions, prescriptions et recommandations pour la promotion de la solidarité au Burkina Faso ? ", le présent panel a été tenu afin de contribuer à la construction de la résilience communautaire et à la réduction des inégalités sociales. Plusieurs thématiques ont été développées lors de ce panel par d'éminentes personnalités de la question en charge de la solidarité.

En autres, les concepts liés à la solidarité nationale, les facteurs de l'effritement de la solidarité au sein de la société burkinabè et les solutions ou mesures de dynamisation des formes de solidarité, les mécanismes endogènes et pérennes de promotion de la culture de la solidarité. Pour le Premier ministre, Albert Ouédraogo, l'organisation de ce panel vient à un moment où, la solidarité est en effritement, alors qu'elle constitue un adjuvant essentiel pour panser les plaies, renforcer les rapports avec les plus démunis et redonner du sens à notre existence.

Il a remercié tous les acteurs impliqués dans la promotion de la solidarité nationale. " Je vous remercie très sincèrement, pour l'intérêt que vous portez à la solidarité nationale, une valeur cardinale largement partagée par les différentes communautés que vous représentez ", a-t-il indiqué. Le chef du gouvernement a aussi invité les partenaires du Burkina Faso à être aux côtés du pays des Hommes intègres en ces moments difficiles. Il a aussi encouragé les acteurs communautaires à toujours garder le cap. " C'est le lieu pour moi, de saluer à leur juste valeur, l'accompagnement, le soutien constant et la sollicitude à l'endroit du Burkina, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs communautaires qui se mobilisent au quotidien pour accompagner l'Etat, dans la prise en charge des groupes vulnérables en général et des personnes déplacées internes en particulier ", a-t-il souligné.

Réunir toutes les composantes de la société

Selon les dires du Premier ministre, l'objectif visé, à travers ce cadre qui réunit toutes les composantes de notre société, est de susciter la réflexion et les échanges entre les différents acteurs sur la pratique et la promotion de la solidarité dans notre pays dans l'optique du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Avant la tenue de ce panel, le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, Lazare Zoungrana, a rencontré les différentes forces vives de la Nation afin de poser les sillons de la rencontre.

" La tenue de ce panel a été précédée de tournées de prise de contact et de plaidoyers auprès des acteurs communautaires, religieux, politiques et personnes de ressources pour bénéficier de leur accompagnement et de leur adhésion ", a-t-il estimé. Par ailleurs, il a souhaité que la participation de ces forces vives soit un des points d'orgue de ce panel qui permettra de disposer d'informations pertinentes pour d'une part, améliorer les mécanismes institutionnels et communautaires de solidarité et d'autre part, réveiller certaines valeurs cardinales qui sommeillent en eux. Lazare Zoungrana a ajouté que ces contributions pourront promouvoir la solidarité nationale, facteur de cohésion sociale et de paix.