Tunisie: Est - - contour de l'équipe fanion - Eduwo sur le départ ?

Le Nigérian serait invité à trouver preneur.

Clap de fin probable pour Kingsley Eduwo à l'EST ? Un fait est certain : coach Nabil Mâaloul espère bientôt disposer d'une pointure en pointe de l'attaque "sang et or" et force est de constater que le Nigérian ne fait pas l'affaire et serait vraisemblablement poussé vers la porte de sortie.

Ainsi, en attendant de conclure un accord à l'amiable avec l'ex-avant du CSS, Eduwo, le champion en titre serait sur les traces d'un buteur camerounais évoluant en Botola Pro marocaine. Attendons voir.

Quand le champion change son fusil d'épaule

En raison des nouveaux amendements ou plutôt nouvelles règles de recrutements des joueurs étrangers dictées par la FTF (quota de six affiliés), l'EST pourrait opter pour une toute autre direction en cette période de mercato estival. Il se pourrait en l'état que le septuple champion de Tunisie (six titres d'affilée) se penche sur le marché local, voire sur les expatriés pour se renforcer (Firas Belarbi par exemple). Raison invoquée : l'Espérance compte dans ses rangs Eduwo, Iwuala, El Houni, Bougrine, Tougai, Coulibaly et Percious Boah.

Un "surplus" de joueurs étrangers qui la priverait de peser sur le marché continental. Aussi, vu que les gros bras sont interdits de recrutements, à savoir le CA, le CSS et l'ESS, l'EST a l'opportunité d'épingler à son tableau de chasse les bonnes pioches du championnat local, précisément les autochtones.

D'où donc un éventuel changement de stratégie des "Sang et Or" en cette période d'ouverture de la fenêtre estivale du marché des transferts.