Afrique: " Angham fi Dhekra " d' Abderrahmane Ayadi au Festival international de Carthage - Une soirée mémorable

Les chansons tunisiennes des années 70-80 semblent n'avoir pris aucune ride. C'est la réponse du public qui a rempli les gradins du théâtre romain de Carthage vendredi dernier qui nous le fait dire.

A louer cette nouvelle tradition que le Festival international de Carthage (FIC) veut ancrer pour rendre hommage aux artistes tunisiens dépositaires d'un legs musical important et qui ont contribué au rayonnement de la chanson tunisienne. Chaque année, le FIC entend focaliser les projecteurs sur un chanteur, un parolier, un compositeur et un musicien tunisien qui a marqué la mémoire des Tunisiens. Pour cette édition, le comité directeur a opté pour la production d'un concert dédié aux œuvres de quatre artistes, à savoir le parolier Ahmed Ezzaouia, le compositeur Mohamed Ridha, la chanteuse Soulef et le violoniste Bechir Selmi.

Mme Hayet Guettat Guermazi, ministre des Affaires culturelles, présente à Carthage, l'a relevé lors d'une courte cérémonie honorant les artistes.

" Angham fi Dhekra " résume des décennies de l'histoire de la chanson et des créateurs, compositeurs, paroliers et chanteurs. Des airs, comme une ritournelle, ont fusé sur la scène et sur les gradins, entraînant un public de générations différentes qui a apparemment oublié son passé.

Les figures tutélaires qui ont été honorées, dont on serine souvent les œuvres mais dont peu de gens connaissent les visages, ont tour à tour complimenté le maestro Abderrahman Ayadi pour cette louable initiative. Les bâtisseurs, manifestement heureux, sont montés sur scène. Le parolier Ahmed Zaouia, qui, du haut de ses 90 ans, bon pied, bon œil, a écrit pas moins de six cent quarante chansons. Le compositeur au long cours Ahmed Ridha, un symbole à lui seul, a à son actif plus de 500 chansons. La chanteuse Soulef, encore alerte, a même chanté un de ses tubes, repris avec enchantement par le public. Elle sera suivie de Mohsen Erraïs, qui a fait les beaux jours des années 60 et 70, bien conservé, en veste pailletée de jeune chanteur. Quant au fameux violoniste Bechir Selmi, digne successeur de Ridha Kalai, il a regretté la " progressive disparition de la chanson soignée et authentique ", et a chaudement salué l'initiative de " Chansons mémorables ".

C'est la grande Soulef qui a ouvert le bal sous les ovations du public avec la chanson "Idha tchoufouh". Un accueil chaleureux pour cette diva témoin d'une époque qui mérite bien le nom " d'âge d'or de la chanson tunisienne ". Suivra un chanteur qui s'est fait rare depuis des années sur la scène et qu'on a retrouvé avec plaisir : Slim Dammak, pour nous chanter avec la même ardeur sa chanson qui nous a profondément marqués à l'époque composée par Mohamed Ridha " Taali ", avant d'enchaîner avec une chanson de Naâma " Manhebbech fodha w dhhab ". Pas une ride non plus cette chanson avec une interprétation irréprochable comme si Slim Dammak n'avait jamais quitté le milieu. Olfa Ben Romdhane lui succédera avec deux chansons de Soulef : " Le ya Sidi " et "Hlili", Ahmed Rebaï, Asma Ben Ahmed, Molka Cherni, Noureddine El Beji et Chokri Omar Hannachi qui ont chanté le répertoire de Soulef mais aussi de Youssef Temimi ou de Saber Rebai. Au nom de Dhikra Mohamed, le public a réagi par une espèce de soupir collectif ... On sentait que le nom a du poids et que les paroles allaient retentir des gradins. Mais à notre grande déception et celle du public " Wahiaty Andak " est joué en instrumental, à savoir le violon de Béchir Selmi ... Le public a tenté de fredonner la chanson mais ça n'épousait pas le violon. Il fallait donner de la voix à l'une des divas de la chanson tunisienne dont les paroles ont marqué toute une génération. Un grand silence régnait dans les gradins ... et ce fut le seul moment où le spectacle est tombé dans la lassitude. Dommage... .

Cette carte blanche offerte à Abderahmane Ayadi est amplement méritée. Compositeur prolifique qui a révélé plusieurs talents de l'époque dont Dhikra Mohamed (à laquelle il a dédié 28 chansons), Amina Fakhet, Najet Attia, Slah Mosbah, Alia Belaid, Med Jebal, Olfa Ben Romdhane entre autres. Une œuvre riche de cet artiste qui a marqué de sa musique plusieurs générations et qui s'est forgé son propre style. Pourquoi ce choix de ne pas faire retentir les paroles de l'une de ses plus grandes découvertes ? Un message peut-être du concepteur de ce spectacle pour nous dire que Dhikra est irremplaçable? Possible ... Les artistes ont des voies parfois insondables ...

Cela dit, le spectacle était harmonieux et représentatif de toutes les périodes qu'il s'est fixé pour objectif de décrire avec des artistes consacrés mais aussi des talents en herbe. Une soirée mémorable et nous espérons que cette tradition qui consiste à rendre hommage aux grands noms de la musique tunisienne tiendra le cap.