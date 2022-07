Tunisie: Zarzis | Festival National des Éponges - A la recherche de soutien

Le président et les membres du festival sont obligés de faire le porte-à- porte pour collecter de quoi payer les frais de ce festival. Seuls quelques jeunes médecins ont répondu à l'appel. C'est pour montrer qu'ils accordent de l'importance à la culture en général et veiller, en même temps, à la pérennité de ce prestigieux festival.

En dépit des difficultés matérielles et de l'épidémie du Covid-19 qui a envahi le pays, en plus de la fermeture de la Maison de la culture et l'amphithéâtre, deux édifices menaçant ruine, le Festival national des éponges de Zarzis lutte encore contre vents et marées et se tiendra cet été du 27 juillet au 7 août.

M. Anis Hafi, son président et les membres qui sont avec lui, ne veulent pas lâcher prise. La ville pullule de sociétés, d'hommes d'affaires, de médecins, d'avocats et de gens aisés, sans compter les autorités locales et régionales, mais rares sont ceux qui ont prouvé leur générosité par une aide quelconque.

Normalement, l'Association " Le pêcheur " les restaurants de standing qui sont archi-combles chaque soir et qui profitent de ce festival qui leur draine des estivants, doivent soutenir matériellement cet événement. L'espace de l'Ecole de pêche pourrait aussi servir d'endroit pour l'exposition des produits maritimes, conférences, soirées culturelles...

Le programme comporte la sortie maritime traditionnelle, une course de chevaux, soirées musicales et théâtrales, activités culturelles et sportives avec la participation de l'artiste algérien Fayçal Sghaïer.

Rappelons que c'est la 50e session de ce prestigieux festival, dont l'objectif est de redorer son blason pour qu'il redevienne international comme auparavant.