Tunisie: EQUIPE DE TUNISIE - - U20 - Débuts prometteurs en Coupe arabe

La preuve par trois pour les Aiglons.

La sélection tunisienne U20 a surclassé le Bahreïn (3-0) dans le cadre du match d'ouverture de la Coupe arabe des nations -- Groupe E. Les Aiglons ont matérialisé leur victoire grâce à des buts de Youssef Snana (45'), Mohamed Wael Derbali (62') et Aziz Abid (86'). Volet enseignements de ce succès, la Tunisie semble assez prête sur le double plan physique et mental, puisque le premier but est intervenu en fin de première période, de la tête par le Clubiste Youssef Snana, alors qu'en seconde période, les Aiglons ont appuyé sur leur champignon pour achever le match en roue libre. Enfin, notons que Mahmoud Ghorbal a été désigné meilleur joueur de la rencontre et une prime lui a été décernée par l'Uafa. Rappelons que le second match de la sélection tunisienne au premier tour de la Coupe arabe des Nations U20 aura lieu le jeudi 28 juillet face à Djibouti.

CAN-éliminatoires : que de derbies maghrébins !

La rentrée sera aussi assez chargée pour la Tunisie U20 avec la CAN U20 qui se profile à l'horizon. Ainsi, la Confédération africaine de football a récemment communiqué le résultat du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans. Le tirage au sort a eu lieu à Mâamoura au Maroc. Les Aiglons évolueront ainsi dans un groupe A assez relevé avec l'Algérie, le Maroc et la Libye. En l'état, le Team Tunisie devra annoncer la couleur dès les premières salves des qualifications car, à terme, seul le premier classé de la zone Afrique du Nord compostera directement son ticket pour la phase finale de la CAN U20. Face aux jeunes Fennecs, Lions de l'Atlas et Chevaliers de la Méditerranée, tous les points compteront pour les Aiglons.

Notons enfin que volet programme des matches de la sélection tunisienne qui auront tous lieu à Suez en Egypte, la Tunisie affrontera tout d'abord le Maroc (mardi 18 octobre) avant d'enchaîner face à la Libye (vendredi 21 octobre) et de conclure contre l'Algérie (lundi 24 octobre). La Coupe d'Afrique des nations U20 se déroulera en Egypte en 2023.