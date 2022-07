Tunisie: Club africain - Reprise - L'indispensable volet foncier

La préparation physique sera assurée par le trio Jamel Naffati, Moutiî Chatti et Slim Ben Marzouk. Ce qui prouve l'étendue de la mission qui attend ces derniers.

Le Club Africain a donc été l'un des premiers clubs de L1 à rependre le chemin des entraînements sous la houlette du coach Bertrand Marchand. A cet effet, le plateau technique clubiste a programmé deux rencontres amicales, tout d'abord face aux Koweïtiens d'Al Arabi, puis face au Stade Tunisien le 18 août. Pour revenir au staff du CA, Bertrand Marchand sera secondé par Saber Abdellaoui alors que le deuxième adjoint, Khalil Ben Youssef, sera chargé de l'analyse vidéo. Enfin, Adel Zouita et Walid Boubakri s'occuperont des gardiens, et le trident Jamel Naffati, Moutiî Chatti et Slim Ben Marzouk seront en charge de la préparation physique. L'on note donc que, pour le volet foncier, Bertrand Marchand a opté pour un trio de techniciens. Ce qui montre l'étendue de la mission qui attend ces derniers.

Bertrand Marchand :

" Des jeunes à fort potentiel "

Bertrand Marchand a donc débuté le travail au Parc Mounir Kebaïli en tout début du week-end et compte sur l'apport des jeunes pour porter le club de Bab Jedid :

" En 2005-2006, lors de mon premier passage, j'avais intégré plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel. Je pense que la génération montante actuelle est de qualité.

Le cru est composé de joueurs très talentueux qui ont besoin de patience et de détermination pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Volet objectifs, nos ambitions sont légitimes pour un club qui ne peut que postuler pour le haut du pavé, que ce soit en Ligue locale, en Coupe de Tunisie ou en C3. Je rappelle, enfin, que le CA a la chance de disposer d'un fabuleux public qui peut nous transcender et nous galvaniser pour toucher au but ".