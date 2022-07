Afrique: Au village Ken - "Chanti" à ciel ouvert

L'été se confond avec art et festivités dans le village Kèn à Bouficha. L'endroit, prisé par les artistes et les artisans depuis 38 ans, vivra au rythme d'un festival dédié au Street-art. Bienvenue au "Chanti Kèn" jusqu'au 26 juillet 2022.

Pour une première sur place, l'édition a cédé son espace extérieur à Samia Orosemane, humoriste franco-maghrébine, dans la nuit du 22 juillet 2022. Dédiée le temps de cette parenthèse au Street-Art, "l'espace Kèn" a commencé déjà à accueillir artistes-résidents et participants depuis le 19 juillet 2022 : ces derniers se sont empressés de présenter des maquettes de Street-artistes et à finaliser tout un circuit.

"La nuit du Chanti", fixée dans la soirée du 23 juillet 2022, se caractérise par son effusion artistique : Circuit d'art fait de sculptures, peintures, dessins et créations en céramique sont présentés au public présent, suivi d'expositions d'art, d'ateliers artisanaux, de spectacles musicaux, de stands consacrés à la Street Food et au "Casse-croûte-Ayari" typiquement tunisien. Des concerts de nuit assurés par Yasser Jradi et Hana Arfaoui auront lieu pendant "Chanti Kèn". Un défilé de mode assuré par "Né à Tunis" est également prévu. Des activités liées à des disciplines comme l'urbanisme et la végétation vernaculaire seront également mises en valeur. Ce festival s'inscrit dans un esprit de continuité et est une manière engagée d'assurer la sauvegarde de cet endroit au potentiel inépuisable. Une mise en place d'une nouvelle équipe et d'une stratégie de communication efficace est en train d'avoir lieu. Le maintien de résidences artistiques est de mise. L'équipe fondatrice s'adresse au large public, principalement à des jeunes, élèves, étudiants, et enfants, et reste ouverte à des collaborations et à des aides financières.

Les street-artistes sont à l'honneur dans "Chanti Kèn". Après le forum international Chokri Belaïd à Jbel Jloud, l'association "Vitry art 2 Rue" se joint en tant que partenaire au festival "Kèn". Artistes Tunisiens et internationaux veillent à faire de ce lieu un musée à ciel ouvert. Les artistes de l'association "Vitry Art 2 Rue" ont pour objectif de dessiner des fresques et d'en faire un circuit touristique dans plusieurs villages : leur point de départ est le "Village Kèn", ensuite Monastir, Khniss et Mahdia.

Feu Slah Smaoui, concepteur de ce lieu utopique, l'a longtemps entretenu, faisant de ce havre de paix un berceau pour les artistes, artisans et une agora de création. Le "Village Kèn" demeure accessible et ouvert aux personnes désireuses d'y résider et de créer même en dehors du festival contournant ainsi les difficultés qui ont surgi, liées à une urbanisation farouche, à des problèmes de moyens financiers, aux aléas sociopolitiques que la Tunisie ne cesse de subir jusqu'à nos jours et à d'autres obstacles à l'origine du ralentissement des activités artistiques pendant l'année. Un rêve s'entretient et cette volonté collective de le faire perdurer est en permanence existante. "Chanti Kèn", le festival qui aura lieu sur place, est porteur d'aspirations nouvelles, d'un regard pertinent tourné vers l'avenir de l'endroit et de sa pérennité. "Le village Kén" est, en perpétuelle mutation depuis des décennies et c'est peut-être cela sa principale caractéristique.