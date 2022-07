Tunisie: Des leçons à retenir

Le fait est là: le paysage politique s'encombre d'acteurs bruyants. Des fois assourdissants. Le profil de l'homme politique post-révolution est complexe. Il a une vision assez spéciale de l'action politique. On serait tenté de s'interroger sur les raisons qui poussent certains à ne pas évoluer et à ne pas retenir les leçons du passé. Il y a lieu de s'interroger aussi sur la perte de crédibilité de ceux qu'on croyait capables de participer au redressement du club. Il faut dire que les déceptions et les manquements concernent des noms, des aptitudes et des compétences.

Sur le détail, il y a lieu de s'inquiéter des dérives et des dérapages de certains, des préjudices qu'ils ont causés et qu'ils risquent encore de porter au pays.

On assiste ainsi à des approches exclusivement orientées sur la polémique et la contestation. Beaucoup d'hommes politiques associent avec imprécision l'intérêt de leur parti à celui de la patrie. Ils s'en font un prétexte, voire parfois une raison, pour déformer la réalité. Le phénomène a pris chez certains une ampleur telle qu'il devient plus qu'urgent de s'y pencher sérieusement et de faire face aux abus et aux débordements devenus au fil du temps incontrôlables.

Il y a certainement des leçons à retenir du passé. Des déboires d'une décennie noire qui empêchent encore la Tunisie de se relever. On ne saurait, en effet, ignorer le temps où des personnalités politiques, profitant de la confiance inébranlable des Tunisiens, avaient fait un fort mauvais usage des notions politiques, des exigences de l'étape. La plupart avaient lâché les fondamentaux et commis l'énorme erreur de favoriser les partis au détriment de la patrie.

A la veille du référendum, l'heure est venue de se poser une bonne question : a-t-on vraiment la classe politique qu'il faut ?

Avant que ce ne soit trop tard, il est plus que nécessaire que toutes les parties concernées prennent leurs responsabilités. C'est dire à quel point on devrait avoir une profonde conscience de la réalité et des exigences de plus en plus pressantes du moment. Lorsque tout le monde en prendra la mesure, chaque partie saura certainement qu'elle est là pour faire honneur à tout un pays, à toute une nation. C'est-à-dire à la fois le sens du devoir et de la responsabilité, mais aussi et surtout la chance d'être Tunisien...