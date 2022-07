Ile Maurice: Vidéo de Baie-Jacotet - Les crachats de "Misié Moustas" passent de travers

On le cherchait depuis plusieurs jours. On a finalement découvert ses traits - et sa fameuse moustache - dans les images CCTV de Baie-Jacotet, dévoilée par nos confrères de TéléPlus, vendredi. Sous la lumière tamisée, "sépiaesque" à la nuit tombée, dans la pénombre, on pourrait le confondre avec un acteur des années 80, dans un film de Bollywood ou Tollywood. Vêtu d'une chemise blanche, d'un pantalon noir, le Rajinikanth very very lite, version jeune - mille pardon aux fans de la légende - affiche un air serein. Rien ne transparaît sur le visage de cette imitation velue de Rajesh Khanna, qui arbore la coiffure de Mithun dans Disco Dancer, version domptée à l'huile de paraffine, cependant.

Si le système de reconnaissance faciale Remini, par exemple - comme l'expliquent nos internautes chevronnés et pas forcément moustachus - n'a rien donné de, en revanche, ce qui est passé de travers auprès de nombreux d'entre eux, c'est le raktou de Misié Moustas. D'aucuns réclament ainsi des tests ADN de sa mucosité pulmonaire ou buccale, tout en l'accusant d'avoir "assassiné" des plantes innocentes en ce lieu. L'homme, flegmatique à souhait, a en effet balancé des jets d'eau et peut-être de flegmes dans la nature verdoyante, au beau milieu des fleurs, après avoir avalé plusieurs gorgées d'eau.

On ne sait pas si le pauvre homme s'est sustenté pendant les six heures passées à Baie-Jacotet, mais visiblement, le radiateur de son gosier était à sec. On ne sait pas non plus s'il s'est rincé l'œil par la suite après avoir sniffé des données de Mauriciens, férus de sites pour adultes, entre autres.

Ce qui est certain, c'est que ses crachats ont suscité la colère des facebookeurs, notamment, qui se gargarisent de cet épisode et n'hésitent pas à cracher leur venin à la figure de Misié Moustas.