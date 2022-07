Ile Maurice: Jiu-Jitsu brésilien - Zia Carramtally, combattante en or

En apparence, Zia Carramtally ne donne pas l'impression d'être une pratiquante d'arts martiaux. A aucun moment on n'imaginerait que cette jeune fille grande et svelte sait se battre et se donner à fond sur un tatami. C'est pourtant ce qu'elle a fait le 10 juillet dernier lors du Championnat Open de Jiu-Jitsu brésilien qui s'est déroulé au dojo régional de St Denis, île de la Réunion. Et des quarante-quatre Mauriciens de la 'Mauritius Brazilian Jiu-Jitsu Federation' ayant récolté des médailles, elle est l'une des douze personnes à avoir obtenu l'or.

Zia Carramtally, 15 ans, n'est pas une super-héroïne Marvel avec des super-pouvoirs. Mais sa mère Sena Olath reconnaît qu'elle débordait d'énergie étant petite. " Ma fille débordait d'énergie dès ses quatre ans. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai amenée à faire du jiu-jitsu, afin de canaliser cette énergie ". La médaillée d'or (ceinture verte), dans la catégorie 'juvenile' à l'Open réunionnais, a débuté le Jiu-Jitsu avec Farook Pirbacosse à la Caverne. Mais depuis huit années maintenant, elle s'entraîne avec Jaunbocus Tawfiq à l'Académie Jaunbocus Tawfiq (AJT) à Mesnil.

" Le Jiu-Jitsu est toute ma vie " affirme l'élève de Grade 9 au Belle-Rose SSS. Et on peut la croire. En sus de la déstresser quand elle est en colère ou triste, elle lui permet de socialiser et de se sentir en phase avec elle-même et les autres. " De pouvoir rencontrer et rejoindre mes amies au dojo, c'est tout pour moi " ajoute-t-elle. Mais ce que l'on retient surtout de Zia Carramtally c'est la détermination dont elle fait preuve sur le tatami.

A la compétition de l'île sœur (Ndlr : première compétition internationale de cette athlète) le 10 juillet dernier, elle s'est mesurée à des adversaires qui pesaient plus qu'elle et qui étaient d'un grade plus avancé qu'elle. Désemparée après avoir perdu le premier combat par soumission, elle a su trouver au plus profond d'elle-même la force et le courage dont elle avait besoin pour remporter les deux autres combats qui ont suivi. " Mes adversaires étaient des dures à cuire.

Normalement je suis dans la catégorie des moins de 50 KG. Comme je n'avais pas d'adversaire dans cette catégorie, on m'a fait combattre dans celle des moins de 60 KG. Après avoir perdu mon premier combat, j'étais déboussolée. Mais après je me suis reprise. Mes coéquipiers m'ont vraiment aidée. Ils m'ont remonté le moral. Quand je suis remonté sur le tapis, je n'entendais plus rien, le bruit était tellement fort. Finalement, j'ai pu remporter les deux combats qui me restaient en moins de 10 secondes. Et c'est de cette façon que j'ai pu obtenir l'or " déclare Zia Carramtally.

La jeune championne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle qui déjà a participé à plusieurs compétitions dont l'Open Africa en 2019 à Maurice (médaille d'or), à l' " Ultimate Submission Tournament (UST) " en mai 2022 à Côte d'Or (médaille d'argent) ainsi qu'aux championnats nationaux eb 2018-2019 (médaille d'argent), voudrait aussi prendre part aux championnats nationaux et à l'Open Africa d'ici la fin de l'année. En outre, Zia Carramtally compte faire carrière dans le domaine du sport. Elle qui a déjà pratiqué le surf comme son père dans sa jeunesse et qui - à côté de ses entraînements de jiu-jitsu- fait de la gym 'pour se garder en forme, a déjà un diplôme en 'personal coaching' délivré par Rudy Sassoli (de la WABBA Indian Ocean).

Actuellement, et ce depuis une année, elle est assistante-coach pour s'occuper de trisomiques au QSC Fitness Gym à Phoenix. Devant toutes ces réalisations, il est normal que Mohsena Olath Carramtally soit fière de sa fille. " Je ne m'attendais pas à la voir devenir une fille responsable. Elle arrive à gérer les trisomiques, et à suivre les entraînements de Jiu-Jitsu. C'est une fierté pour moi de l'avoir vu revenir de l'Open de la Réunion avec avoir une médaille d'or " confie-t-elle. En attendant, Maurice peut être fière d'avoir trouvé une telle ambassadrice dans le domaine du Jiu-Jitsu. Laquelle peut être un modèle pour nombre de jeunes Mauriciennes et Mauriciens.