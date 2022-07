Afrique: Championnats d'Afrique des Jeunes de Tennis de table - 4 médailles de bronze "par équipes" pour l'Algérie

Tunis — Les sélections algériennes des U15 (garçons et filles) et des U19 (garçons et filles) ont remporté quatre médailles de bronze, une pour chaque catégorie, samedi à Tunis lors du tournoi par équipes des Championnats d'Afrique des Jeunes de l'ITTF qui se poursuit jusqu'au 27 juillet.

Chez les cadets, le trio Abadli Wafi Chams Eddine, Bilel Zoutiene et Chakib Mahgoun se sont inclinés au match pour la 3e place devant la Tunisie (3-1).

Lors de la demi-finale, les Algériens avaient perdu face au Nigeria (3-0), alors que l'Egypte, vainqueur du tournoi face aux Nigerians (3-1), avait éliminé en demi-finale, la Tunisie (3-2). La 5e place a été attribuée à la Libye qui a défait difficilement, l'Afrique du Sud (3-2).

De son côté, la sélection cadette composée de Madina Seddiki, Hana et Alae Gouasmi a pris la bronze après sa victoire au match pour la 3e place, face au Maroc (3-2).

Les Algériennes avaient trébuché face à L'Egypte (3-0), en demi-finale, alors que la Tunisie avait éliminé le Maroc (3-2).

La médaille d'or est revenue à l'Egypte vainqueur face à la Tunisie (3-0).

L'équipe des U19 garçons qui comprend les pongistes Rais Amine, Bella Maheidine et Azzala Abderrahmane ont pris aussi la médaille de bronze, malgré leur défaite face à la Tunisie (3-2) qui a aussi remporté le bronze. Le Nigeria, par contre, est champion d'Afrique grâce à sa victoire, en finale devant l'Egypte (3-1).

En demi-finale, l'Algérie avait été sortie par le Nigeria (3-1), alors l'Egypte s'était qualifiée aux dépens de la Tunisie (3-0).

Pour les U19 filles, l'équipe algérienne (Kessaci Amina, Hadjer Tahmi et Cheima Merzoug) a pris part à la poule unique du tournoi ayant regroupé: l'Egypte (championne d'Afrique), la Tunisie (argent), le Maroc (4e) et l'Afrique du Sud (5e).

Les coéquipières de Kessaci ont pris la 3e place du podium, après leurs succès face à l'Afrique du Sud et au Maroc (3-0), contre des défaites devant l'Egypte (3-0)et la Tunisie (3-1).

Le championnat d'Afrique de Tunis se poursuit, dimanche, avec le déroulement des éliminatoires du Mixte double (U15 et U19) et U15 et U19 (doubles filles et garçons).

Le rendez-vous africain a drainé une participation de 74 garçons et 44 filles, représentant 13 associations membres de la Confédération africaine de tennis de table.

L'Algérie participe avec les cadets et cadettes (U15) et les juniors garçons et filles (U19), dans les épreuves par équipes, simples, doubles et mixtes.

Les représentants algériens aux deux rendez-vous de Tunis

Juniors garçons (U21) : Maheidine Bella, Rais Amine, Azzala Abderrahmane et Belabbas Meziane.

Juniors filles (U21) : Kessaci Amina, Tahmi Hadjer, Belache Melissa et Merzoug Cheima.

Cadets garçons : Khenniche Sofiane, Bilel Zoutiene, Chakib Mahgoun et Abadli Wafi Chamseddine.

Cadettes : Sadi Hana, Seddiki Madina, Gouasmi Alae et Takherist Khouloud.