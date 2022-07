Gabon: " J'étais vraiment excité parce que je le connais bien ", Aubameyang au sujet de Lewandowski

L'arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone pourrait créer la concurrence au sein de l'attaque des Blaugranas. Pourtant, cela n'inquiète guère le buteur gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang.

Malgré la venue de l'attaquant polonais, Aubameyang préfère se réjouir de ses retrouvailles avec son ex-coéquipier et veut croire qu'une association entre eux est possible.

" J'étais vraiment excité parce que je le connais bien, nous avons joué ensemble à Dortmund et nous avons passé de bons moments là-bas. J'étais juste heureux et quand c'était officiel, nous nous sommes réunis et nous avons eu des mots amusants sur le passé, mais je suis vraiment heureux parce que c'est ainsi que Barcelone sera compétitif, avec de grands attaquants et c'est ce qu'est ce club. Évidemment, je pense que nous avons plus d'expérience, nous pouvons peut-être faire mieux que par le passé à Dortmund, j'en suis sûr. Personnellement, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je suis sûr qu'il le fera. Nous espérons avoir de meilleures stats que par le passé ", a déclaré l'ancien Gunner pour ESPN.