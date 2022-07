Cote d'Ivoire: Départemental RHDP Marcory - Idrissa Traoré (Idi) accepte sa défaite, mais dénonce "la fébrilité des gens devant l'argent"

Idrissa Traoré dit Idi reconnaît la défaite de sa liste de candidature à l'élection des Secrétaires départementaux RHDP à Marcory, mais dénonce la fébrilité de certains militants devant l'argent.

Le samedi 23 juillet 2022, la liste "Famille RHDP Marcory", conduite par Idrissa Traoré dit Idi et son compagnon Ibrahim Sylla, pour l'élection des Secrétaires départementaux du RHDP dans la commune de Marcory, a été battue par la paire Yves Georges Monney et Mariam Fétigué Coulibaly de la liste "Une commune Unie et solidaire". Il n'a obtenu que 112 voix contre 273 voix pour leurs adversaires.

Joint par la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan, Idrissa Traoré, jusqu'alors Délégué départemental adjoint en charge des structures du parti dans la commune, a reconnu la défaite de sa liste.

" Je suis un démocrate. Le scrutin s'est bien déroulé. Ceux qui devaient gagner ont gagné. On ne peut pas contester leur victoire. Le Délégué envoyé par le parti (Dosso Mamadou, Député de Douala Massala, dans le Département de Séguéla. Ndlr) pour conduire les opérations de vote, a été à la hauteur. Il n'y a pas eu de violences. Cela montre que le RHDP est vraiment habitué aux élections. Félicitations à ceux qui ont gagné ", a fait savoir Idi.

Pour ce scrutin, 615 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. Au terme des opérations, 396 personnes ont effectivement participé à l'opération s'est bien déroulée sous l'œil vigilant du député Dosso Mamadou.

"Je déplore juste ce genre d'élections où les moyens sont mis pour tronquer le résultat "

Seulement, Idrissa Traoré déplore l'environnement du scrutin. Selon lui, il y aurait eu de l'achat de conscience des militants. " On ne peut pas contester leur victoire. Maintenant, la manière, c'est autre chose. Je déplore juste ce genre d'élections où les moyens sont mis pour tronquer le résultat. Quand ça devient ainsi, ce n'est plus une élection ", a-t-il lancé.

Étaient autorisés à prendre par au vote, les hauts responsables du RHDP dans la commune, mais surtout les membres de bureaux des sections du parti. À en croire Idrissa Traoré, en sa qualité de Délégué départemental en charge des structures, il tenait le bon bout, jusqu'à ce que entrent en jeu de nouveaux paramètres. " Il y a des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour fausser le vote de nos militants. Aujourd'hui, les militants ne sont pas prêts au sacrifice. Même pour les faire déplacer, quand il n'y pas de moyens financiers, ils ne bougent pas.

Ils suivent les plus offrants. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, on a vu tout le monde. Les gens nous ont rassurés. Mais au dernier moment, les gens s'en donnaient à cœur joie ( Distributions des billets de banque dans le camp adverse. Ndlr). 5 mille FCFA, 10 mille FCFA, il paraît qu'il y a d'autres même qui ont eu 20 mille FCFA. C'est ce que les gens disent. Je n'ai pas vu de mes yeux, parce que je n'étais pas sur les lieux car occupé à autres choses. Mais je pense que le travail a été fait correctement. Toutes les dispositions avaient été prises. Mais nos gens sont fragiles devant l'argent. Il faut le reconnaître. Même l'élection municipale ici à Marcory, c'est cela. Les choses (l'argent. Ndlr) circulent même déjà la veille. En tout cas, ils ont eu une belle victoire. Nous espérons qu'ils vont répondre aux attentes des militants. Ainsi va la vie ", a-t-il déploré.

" Si on me convie quelque part en tant que militant du RHDP, j'y serai "

Malgré cette défaite, Idi s'est dit disposé à travailler avec les nouveaux responsables du RHDP à Marcory. " La question de la disponibilité à travailler avec tous les autres ne se pose pas, puisque je suis RHDP. Non seulement je suis RHDP, mais je suis un militant. Les militants, ce sont les soldats du parti. Si on me convie quelque part en tant que militant du RHDP, j'y serai. Un militant sans les activités ne l'est plus. Je l'ai prouvé à plusieurs reprises. Je vais vous citer une phrase de Djeni Kobina, le fondateur du RDR, et dont j'étais proche. Il me disait un jour : "Il va d'un parti politique comme d'une armée. Sans la discipline et l'autorité de la hiérarchie, il n'y a pas de parti politique" ", a-t-il assuré.