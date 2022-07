Cote d'Ivoire: Toumodi-Elections des secrétaires départementaux du RHDP - Raymonde Goudou félicite les militants pour le plébiscite des listes

Le samedi 23 juillet 2022 au siège du Rhdp à Toumodi s'est tenu le scrutin des secrétaires départementaux. La ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, docteur Raymonde Goudou Coffie par ailleurs, membre du directoire et coordonnatrice en chef du Rhdp de la région du Bélier s'est acquittée de son devoir de militante en présence des 3 candidats du département de Toumodi à savoir Gnamien Théodore, Ahoussi Benoit et Mermoz Kouassi .

Elle a félicité les militants pour le plébiscite des listes

Par ailleurs, elle a livré le message du président du directoire du Rhdp Gilbert Kafana invitant à la cohésion et au vivre ensemble au sein du parti présidentiel: " En ce qui concerne le renouvellement des instances du parti, les premiers organes qui ont été mis en place par le président de la République sont le directoire avec comme président le ministre d'Etat Gilbert Kafana composé de 42 membres dont moi-même. Les secondes instances ce sont les secrétaires nationaux. Et aujourd'hui, le parti a décidé de procéder par vote à l'élection des secrétaires départementaux. Dans la zone que nous couvrons qui concerne le Bélier, le Iffou et le N'Zi, les choses se sont très bien passées.

A certains endroits, nous avons dû procéder à une sorte de consensus avec notre médiation pour que les uns et les autres comprennent que nous sommes en interne et que nous n'avons pas d'adversaires, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous avons un président qui depuis quelques jours par sa hauteur d'esprit a réussi à rassembler autour de lui ses prédécesseurs. Je pense que c'est une leçon que le président a donnée à la Côte d'Ivoire et il n'est pas normal que nous même en interne, pour des élections de secrétaires départementaux nous ayons des divergences. Alors les résultats sont excellents. Département de Toumodi. Inscrits 169, votants 156, taux de participation 92,30. Nul 01. Suffrages exprimés 155 soit 99,35% .

Victoire de la liste "Progrès et développement " Département de Djékanou Inscrits 105, votants 100, victoire du candidat unique. 100%. Taux de participation 95,23 %. Nous disons merci au président du parti pour cette chance qu'il nous a donnée de nous même nous organiser et jauger aujourd'hui ce que nous valons. Merci au président du directoire et félicitations aux militants Rhdp de Côte d'Ivoire. ", a t-elle déclaré.