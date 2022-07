Afrique Centrale: Gabon/Inde - Une délégation gouvernementale à New Delhi

Une importante délégation gabonaise conduite par le Ministre d’Etat, Ministre en charge de l’Industrie, Pacôme Moubelet-Boubeya, a pris part aux assises de la “17ème CII-Exim Conclave on India-Africa Growth partenership” qui ont eu lieu à New Delhi en Inde, durant la période du 19 au 20 juillet 2022.

C'est sous les instructions du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, et du Premier Ministre Rose Christiane Ossoucka Raponda, que le Gabon a été représenté en Inde, par une équipe gouvernementale lors des assises de la " 17ème CII-Exim Conclave on India-Africa Growth partenership ". Cette équipe était notamment composée de Pacôme Moubelet-Boubeya, Hugues Mbadinga Madya et de Yolande Nyonda, successivement Ministre d'Etat en charge de l'Industrie, Ministre de la Promotion des investissements, des partenariats public-privé, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, et en fin Ministre Déléguée aux Affaires Étrangères.

Au cours de ces dernières, d'importantes interventions ont été effectuées par les membres du gouvernement gabonais, dans les panels ministériels pour présenter les projets contenus dans la Stratégie Nationale d'Industrialisation née du Plan d'Accélération de la Transformation (PAT). Outre ces prises de paroles, il y a également eu la présentation de l'environnement des Affaires du Gabon, " dans l'optique d'attirer les investisseurs dans les secteurs moteurs de croissances ".

À New Delhi, selon AA-ZERP, deux sessions spéciales dédiées au Gabon ont été organisées par la Confédération de l'industrie indienne au TAJ Palace New Delhi, et l'autre par l'india Économique Trade Organisation au King George V hall de l'hôtel Claridge. En marge de ces travaux, il ressort que des techniciens effectueront une visite dans la Zone Économique Spéciale de NOIDA, le 22 juillet 2022.

Rappelons que la Zone Économique Spéciale de Nkok, située dans la province de l'Estuaire, compterait à ce jour " 101 sociétés à capitaux indiens créées, et déjà 44 sont en production ". Des capitaux qui font de l'Inde, le 1er investisseur au sein de cet espace économique, dans les secteurs aussi variés que le bois, la fabrication des médicaments génériques, la sidérurgie, les matériaux de construction et la chimie.