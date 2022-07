Afrique du Nord: Italie - MSF prend en charge des victimes de violences et de torture évacuées de Libye

communiqué de presse

Vingt-sept personnes détenues en Libye, victimes de torture, d'abus ou de violences ont pu être évacuées en Italie par un vol humanitaire. Elles sont désormais suivies à Palerme par MSF au sein d'un programme dédié aux survivants de violences et de torture. Soignées dans les centres de détention de Libye par les équipes de MSF, ces personnes nécessitaient une prise en charge spécifique pour avoir enfin la possibilité d'imaginer un nouvel avenir.

"Nous sommes satisfaits d'avoir pu évacuer certains des patients que nous suivions déjà en Libye. La plupart d'entre eux ont été victimes d'abus, de torture et de violences et nous voulons les prendre en charge grâce à des soins spécialisés", a déclaré Edmond Tarek Keirallah, coordinateur du projet. "Malheureusement, le nombre de couloirs humanitaires et plus largement de voies de sorties sures et légales depuis la Libye est encore quasi inexistant. Pour cette raison, nous appelons au renforcement des possibilités d'évacuation pour transférer les patients que nous soignons en Libye vers des pays sûrs, comme les États européens, et continuer à les soutenir avec les soins médicaux dont ils ont besoin".

Parmi les hommes, femmes et enfants accueillis par MSF à Palerme, certains sont complètement pris en charge par MSF (logement et suivi médical dans une clinique interdisciplinaire en collaboration avec des partenaires et les autorités locales de Palerme). Les autres sont hébergés dans des structures d'accueil italiennes et suivies médicalement par les équipes MSF en cas de besoin.

"Après avoir passé des mois dans des centres de détention, confinées dans des espaces réduits, vivant dans des conditions déplorables et victimes d'abus et de détention arbitraire, ces personnes auront enfin l'opportunité de vivre dans une maison, avec leurs propres espaces et tout le nécessaire pour tenter de recommencer une vie normale", explique Giorgio Calarco, responsable médical du programme à Palerme. "Ils recevront également un soutien médical et psychologique et bénéficieront d'une continuité de soins et d'un accès au système national de santé ".

Ces personnes viennent principalement d'Érythrée, du Soudan et de Somalie et sont restées bloquées en Libye pendant des mois, voire des années. Elles sont arrivées en Italie le 30 juin après avoir été évacuées par un vol humanitaire organisé par la Communauté de Sant'Egidio, le HCR, le FCEI, Tavola Valdese, les ministères italiens de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Comme le souligne le récent rapport "Out of Libya", il y a environ 600 000 migrants piégés en Libye et la possibilité d'obtenir une protection physique et des voies d'évacuation légales est extrêmement difficile. Médecins Sans Frontières (MSF) appelle les pays européens et nord-américains, entre autres, à offrir une protection aux migrants bloqués en Libye, à accélérer de toute urgence l'évacuation des personnes les plus vulnérables qui vivent dans des conditions inhumaines dans le pays, à travers le renforcement des mécanismes existants et l'ouverture de voies de sortie alternatives.

Le projet MSF à Palerme

À Palerme, MSF gère, en collaboration avec les partenaires et les autorités locales, une clinique interdisciplinaire pour la réhabilitation des migrants et des réfugiés survivants de violences et de torture. Le projet a été lancé en février 2021 et l'équipe interdisciplinaire de médecins, de psychologues, de médiateurs interculturels et de spécialistes souhaite prendre en charge les problématiques psychologiques, médicales, sociales et juridiques de manière globale et holistique. À ce jour, le projet de Palerme a touché plus de 750 personnes à travers des activités de sensibilisation et de promotion de la santé et a pris en charge 110 patients.

MSF en Italie

Depuis 1999, en partenariat avec les autorités italiennes, MSF apporte une assistance médicale, humanitaire, psychologique et socio-sanitaire aux migrants et réfugiés arrivant par la mer, dans les centres d'accueil et les campements informels. A Palerme, en Sicile, MSF mène un projet de réhabilitation des survivants de violences tandis qu'à Rome, MSF gère un projet de santé pour les femmes migrantes en collaboration avec les autorités sanitaires locales. En Calabre, MSF fournit une assistance médicale et psychologique au débarquement, et assure une continuité de soins dans les centres d'accueil. MSF est également engagée dans des activités de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée à bord de son navire Geo Barents.

MSF en Libye

MSF est l'une des rares ONG internationales présentes en Libye. L'organisation y intervient depuis 2011. En 2016, MSF a commencé à travailler dans les centres de détention gérés par le gouvernement où les migrants sont détenus de manière arbitraire et indéfinie, en fournissant aux détenus des soins de santé primaires et un soutien psychosocial. Travaillant actuellement dans les centres de détention de Tripoli, MSF travaille également avec les populations migrantes vivant en dehors de la détention principalement à Tripoli, Zuwara, Misrata et Beni Walid. À Zuwara, MSF fournit des services de soins de santé primaires dans un centre de santé. À Beni Walid, nos équipes proposent des soins de santé généraux et facilitent l'orientation médicale des migrants victimes de torture et de trafic.