Afrique Centrale: Ouverture ce lundi à Kinshasa de la XXIè session ordinaire de la CEEAC

La XXIè session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC s'ouvre ce lundi 25 juillet à Kinshasa (RDC). Onze chefs d'Etat et de gouvernement de cette organisation sous-régionale sont attendus à Kinshasa pour participer à ce sommet qui aura lieu dans un chapiteau aménagé à la Cité de l'Union Africaine.

Parmi les premiers participants arrivés le dimanche 24 juillet, à Kinshasa figurent le président de la République du Tchad, général Mahamat Idriss Déby et le Premier ministre du Gabon, Mme Rose-Christiane Ossouka Raponda.

Au cours de leurs assises, rapporte la CEEAC, les Chefs d'Etat et de gouvernement scruteront le rapport des travaux du Conseil des ministres et examineront les recommandations du même conseil.

Selon des sources dignes de foi, ces recommandations portent essentiellement sur l'arrimage des textes de la Force multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC) et de la structure de l'Etat-major (EMR) au Traité révisé et autres textes légaux révisés (protocole relatif au COPAX, cadre organique de la Commission et statut du personnel).

L'examen de la proposition de répartition des postes par les Etats-membres selon le principe de rotation des pays, l'examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale et l'appui de la région au processus de Démobilisation, désarmement, réinsertion et rapatriement en République centrafricaine figurent aussi parmi les sujets inscrits dans ce forum.

Au cours de la cérémonie d'ouverture de ce sommet de la CEEAC, quatre allocutions seront prononcées, à savoir celles du président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, du représentant spécial-adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, du chargé de la protection et des opérations en RDC, Khassim Diagne, du président de la commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo et le discours du président de la RDC, Félix Antoine Tshisékédi Tshilombo, Président en exercice de la CEEAC.