Burkina Faso: Processus budgétaires - Une vingtaine d'OSC en tandem pour plus de transparence

A travers la création du ROSC/FP, la société civile burkinabè s'engage à plus de transparence, de participation citoyenne, d'inclusion dans les processus budgétaires.

Une vingtaine d'OSC ont mis en place le " Réseau des organisations de la société civile intervenant dans les finances publiques (ROSC/FP) ". La naissance de cette coalition a été marquée, le vendredi 22 juillet 2022, à Ouagadougou, par la signature d'une charte définissant sa vision, sa mission, son fonctionnement, ses axes d'interventions.

La société civile burkinabè veut jouer pleinement sa partition pour plus de transparence, de redevabilité, d'efficacité, d'efficience et d'équité dans la gestion des finances publiques, de justice fiscale, d'inclusion et de participation citoyenne aux processus budgétaires. Pour l'atteinte de ses objectifs, l'unité d'actions et la synergie s'avèrent nécessaires. Dans cette perspective, une vingtaine d'OSC ont mis en place le " Réseau des organisations de la société civile intervenant dans les finances publiques (ROSC/FP) ". La création de cette structure faitière a été actée le vendredi 22 juillet, à Ouagadougou, par la signature de la charte de ladite coalition.

Il regroupe, entre autres, le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD), le Centre d'Etudes et de Recherche Appliquée en Finances Publiques (CERA-FP), le Réseau National de Lutte Anti-Corruption au Burkina Faso (REN-LAC), le Centre d'Information de Formation et d'Etude sur le Budget (CIFOEB), l'Association Des Journalistes Pour La Justice Fiscale (AJJF), le Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOSC), l'Association des Femmes Juristes du Burkina Faso (AFJBF), le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG), le Labo citoyennetés.

Selon ses initiateurs, le ROSC/FP se veut une plateforme, un cadre stratégique de réflexion et d'action, de concertation et de coordination pour la promotion de la bonne gouvernance des finances publiques. Il milite pour un Burkina où les politiques budgétaires sont entièrement transparentes, équitables, efficientes et participatives.

" Nous saluons la mise en place de ce réseau qui regroupe toutes les plateformes relatives au suivi budgétaire, aux finances publiques. Elle a pour mission de partager l'information, les recherches, les bonnes pratiques, d'œuvrer à ce que les citoyens soient au centre des processus budgétaires afin d'avoir des budgets qui répondent à leurs aspirations ", a fait savoir le chargé du suivi évaluation au Centre pour la gouvernance démocratique (CGD), Simon Pierre Douamba.

L'ONG International Budget Partnership (IBP) s'est également réjouie de la mise en place de cette coalisation de la société civile burkinabè. " Nous félicitons ces organisations qui ont décidé de travailler sur des questions budgétaires qui sont des sujets techniques et qui, dans nos pays, sont généralement l'apanage des autorités étatiques, en l'occurrence les directions générales du budget ", a laissé entendre le directeur des programmes Afrique Francophone du bureau régional de IBP basé à Dakar, Djibril Badiane.

Pour lui, ce réseau a plusieurs chalenges à relever. Il s'agit de la production de documents et d'analyses critiques sur les processus budgétaires, la prise en compte du suivi des budgets locaux, la création de partenariats avec les autorités politiques sur les questions de transparence budgétaire, surtout du renforcement des capacités des acteurs. " Toutes les organisations membres doivent bénéficier d'une bonne capacitation pour maitriser tout le processus du circuit budgétaire, afin de mieux défendre, vis-à-vis de l'autorité, les besoins populations à travers la budgétisation ", a insisté M. Badiane, en rappelant l'engagement de IBP à accompagner le ROSC/FP. " Les questions sur lesquelles va travailler cette plateforme constituent notre ADN. Elle va donc bénéficier de notre appui financier et technique. Mais tout va dépendre du plan d'actions qu'elle va nous soumettre plus tard ", a confié le représentant de IBP.

Encadré

Les OSC membres du ROSC/FP : AFJBF, AJJF, AJDD, CCEB, CERA - FP, CGD, CIFOEB, CNEPT, CNOSC, CNEPT, GERDDES Burkina, Labo Citoyennetés, ORCADE, RAJIT, RAME, REN-LAC, RIJ, SPONG, SOS JD, UNALFA.