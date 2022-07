Afrique Centrale: Soyez le bienvenu au Cameroun Missié Macron

Macron, encore Macron, toujours Macron. Sur invitation du Président du Cameroun, Paul Biya, le président de la France Emmanuel Macron effectue une visite officielle de deux jours du 25 au 27 Juillet à Yaoundé, la capitale. Bien que le programme de cette rencontre au sommet ne soit pas décliné, le Cameroun tout entier vibre au Rythme d'une invitation. La presse quant à elle s'est jetée à l'eau chaque rédaction allant de son analyse.

On a dit du Président Mitterrand qu'il se sentait à l'aise avec Paul Biya. Hollande a dit qu'il était à l'aise avec tout le monde. Qu'en est-il de Macron qui affirme qu'il est de ceux qui n'ont pas connu la colonisation. Pour le journal Repères de Yaoundé, Arrivé au pouvoir en 2017, puis réélu en 2022, le président français Emmanuel Macron effectue, pour la première fois, un séjour de deux jours au Cameroun. Le tête-à-tête avec le chef de l'Etat Paul Biya, au cours duquel seront décortiqués de nombreux dossiers économiques et sociopolitiques, ainsi que l'environnement international marqué par une hausse vertigineuse des coûts des produits de consommation courante, constitue l'épine dorsale de cette rencontre historique.

La Voix du centre, un autre journal paraissant à Yaoundé s'interroge "Emmanuel Macron au Cameroun pour quels buts ? ". On sait que le président français n'a jamais été tendre avec son homologue d Cameroun Paul Biya, mais les deux pays entretiennent depuis belles lurettes des relations de coopération.

Le journal Sans Détour plante le décor pour dire que "Macron en " terrain miné " ". Kyrielle de spéculations autour des enjeux masqués de la visite officielle du président français à Yaoundé dès ce lundi. Entre un pan de pré-carré à préserver contre les influences rivales, des appréhensions qui enflent au sujet d'une éventuelle implication dans le jeu de succession à Etoudi, et les différents non soldés d'une colonisation française par trop meurtrière au Cameroun, Emmanuel Macron marchera sur les œufs à Yaoundé, au risque de plomber davantage l'image en pleine décrépitude de la France en Afrique.

Devant cette image écornée de la France-Afrique, "Macron peut-il jouer " Franck " jeu ? " Pour Infos Majeures, Selon certains experts, le séjour en terre camerounaise du président français, dès ce lundi, n'est pas pour une simple visite de courtoisie. Alors que les guerres intestines font rage pour succéder à Paul Biya, Emmanuel Macron vient passer deux jours au Cameroun. Il ne peut ignorer les luttes au sein du RDPC, le choix de Paul Biya, la montée en puissance de Franck Biya (notons au passage qu'il a été reçu récemment à l'Elysée).

Le fils ainé du président camerounais est cité parmi les successeurs potentiels de son père. Macron pourra-t-il accepter la succession de père en fils comme au Gabon, au Tchad... afin d'obtenir des gages économiques et géostratégiques dans la sous-région Afrique centrale ?

Realités Plus s'est essayé à donner le programme :"Voici ce que le président Macron vient faire à Yaoundé ". Audience avec le Grand patriarche Africain Paul Biya sur les questions bilatérales entre les deux pays. Rencontre avec les jeunes et femmes, et la communauté française au Cameroun. Et non demander à Biya le nom de son dauphin ou successeur et quand il part d'Etoudi. Rencontrer les opposants pour qu'ils choisissent qui va remplacer Biya. Remettre à Biya

la liste du nouveau gouvernement. Demander à Biya ce qu'il fait de Franck Biya. Aussi bien que "Les dossiers secrets " du journal L'independant. La visite du président Français à Yaoundé du 25 au 27 juillet, survient dans un contexte marqué par la montée en puissant d'un sentiment anti-français en Afrique, l'offensive Russe au Cameroun, le nouvel ordre mondial résultant de la guerre Russo Ukrainienne.