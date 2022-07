Cameroun: Emmanuel Macron prépare les JO de Paris 2024

Une réunion du Conseil Olympique et Paralympique se tient ce lundi matin dès 10 heures à L'Elysée. Une dizaine de ministres et secrétaires d'État rencontrent Emmanuel Macron pour faire un point complet sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le représentant des JO 2024 Tony Estanguet sera également présent.

Sont attendus à L'Elysée entre autre : la Première ministre Élisabeth Borne, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances mais aussi le nouveau préfet de police de Paris Laurent Nunez, le préfet d'Île-de-France Marc Guillaume, le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques Michel Cadot.

Anne Hidalgo, maire de Paris et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, déplorent de ne pas avoir été invitées à participer à la réunion de lundi à l'Élysée.

Le chef de l'État français avait officialisé cette rencontre jeudi dernier lors de la 18e étape du Tour.

Pour rappel, l'ouverture des prochains JO aura lieu le 26 juillet 2024 avec plus de 600 000 spectateurs.

A 12 heures, Emmanuel Macron sera en entretien avec M. Thomas BACH, le Président du Comité International Olympique.

Selon une source non officiel, le président français quittera ensuite Paris dès 14 heures pour un vol en direction du Cameroun. Il y sera reçu par les autorités cameounaises à partir de 20 heures, heures de Yaoundé.