Ile Maurice: Alma - Prithviraj Feraie décède le lendemain de son accident

Le village d'Alma a perdu un jeune très apprécié dans son entourage, qui était engagé dans le social. Prithviraj Feraie n'a pas survécu à ses blessures après un accident survenu vendredi. Il est décédé samedi et ses funérailles ont eu lieu hier.

Il n'a pu être sauvé. Prithviraj Feraie, Prithvi pour ses proches, âgé de 28 ans, est décédé samedi. Cet habitant d'Alma avait été victime d'un accident, vendredi vers 19 h 25. Il était en compagnie de deux amis et ils revenaient d'une séance de prière lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait, conduite par son ami, est entrée en collision avec une Porsche Cayenne à la hauteur du rond-point d'Alma. L'autre voiture était conduite par un habitant de Péreybère qui voyageait avec sa famille. Prithviraj Feraie et ses deux amis ont été blessés et conduits à l'hôpital. Le conducteur est sous respiration artificielle.

Le chauffeur de la Porsche Cayenne a comparu en cour sous une charge d'homicide involontaire. Selon lui, le conducteur de l'autre voiture a fait une embardée sur sa voie alors qu'il roulait sur la voie rapide à une vitesse de 90 km/h et a percuté sa voiture. Le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course sur un chantier. La police, les pompiers et les membres du personnel du Service d'aide médicale d'urgence ont été mandés sur le lieu de l'accident et les blessés ont été transportés à l'hôpital.

Prithiviraj Feraie n'a cependant pas survécu et il est mort samedi. L'autopsie a attribué son décès à des blessures multiples. Ses funérailles ont eu lieu hier. Ses proches sont sous le choc. Ils étaient plusieurs à se rendre à Alma, pour rendre un dernier hommage à la victime.

Prithiviraj Feraie était connu dans le village pour être un jeune toujours prêt à aider. Il était quelqu'un de très pieux et ne ratait jamais les célébrations de Maha Shivaratree ou Shravan Mass. En ce mois de carême, il avait déjà commencé la construction de son kanwar et devait se rendre à Grand-Bassin pour le pèlerinage l'année prochaine.

Le défunt était l'aîné d'une fratrie de trois enfants et était le pilier de sa famille depuis le décès de son père, il y a deux ans. "Sé enn garson bien aprésié dan landrwa. Tou dimounn konn li. Li ti angazé dan sosial", raconte son oncle Pravin.