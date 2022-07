Madagascar: Canal+ Madagascar - Les lauréats de Novegasy Awards sont connus

La deuxième édition de Novegasy Awards s'est déroulée dans la soirée d'avant-hier au Canal Olympia, sur la route digue. Un grand moment de retrouvailles pour le petit monde du cinéma malgache où les plus talentueux producteurs, réalisateurs, acteurs et actrices ont été récompensés.

Une occasion également de constater l'évolution prometteuse de l'industrie du cinéma malgache, grâce au concept Novegasy mis en place à travers un partenariat réussi entre les maisons de production et Canal + Madagascar.

Chaîne de référence

On compte actuellement sur la chaîne Novegasy de Canal+ une vingtaine de séries 100% malgaches proposées par pas moins de 10 maisons de production. Une chaîne à grand succès quand on sait que Novegasy figure dans le Top 5 des émissions les plus suivies des chaines Canal + Madagascar. " On est parti de très peu mais maintenant Novegasy est sur une très bonne lancée ", a déclaré Lalarisoa Ramaherirariny, directrice des projets et des contenus locaux. Onjatiana Razafindrakoto, directrice générale de Canal + Madagascar n'a, pour sa part, pas manqué de louer les performances des professionnels du cinéma à Madagascar.

" Si Novegasy est dans son statut actuel, c'est avant tout grâce à vous qui êtes les stars de cette soirée ", a-t-elle déclaré. Une soirée qui a vu la présence de Clémentine Tugendhat directrice des chaînes thématiques de Canal+ International. Selon cette dernière, " Novegasy est une chaîne de référence car c'est l'une des toutes premières chaînes dédiées aux productions locales en Afrique ". La soirée Novegasy Awards a été honorée de sa présence par le ministre de la Culture et de la Communication, Lalatiana Rakotondrazafy. Elle a, notamment, loué Canal+ Madagascar pour cette initiative qui a permis de mettre au grand jour les talents des professionnels malgache du cinéma et des acteurs et actrices qui méritent d'être appuyés. D'ailleurs le ministère en charge de la Culture a mis en place différents projets d'appui au cinéma malgache.

Lauréats

Voici la liste des lauréats de Novegasy Awards 2022. Dans la catégorie Série, vote du public la palme est revenue au feuilleton " Iloaina " suivie de " Anay " et de " Baraingo ". Les meilleures actrices sont de la série Iloaina : Onja Salohy Raharimendrika, Milanto Randriantsalama et Njara Michel Eva Andriambololona. Dans la catégorie Meilleuracteur, les gagnants sont Fetratiana Fanomezanjanahary, Andrianantenaina Luc Razakasoa, et Manoa Nasaina. Dans la catégorie Prix du Jury, Patrick Randrianarivony qui joue le rôle de Manitra dans la série Iloniaina est sacré meilleur acteur masculin, suivi de Jason Andriamaheja (Iloniaina) et de Nasaina Manoa qui joue le rôle de Stephan dans " Baraingo ". Les meilleures actrices du vote du jury sont : Maminette Ralinirina Aline qui joue dans Anay ; Valerie Razanamparany de Diary 2 et enfin Njara Michèle Andriambololona qui joue Eva dans Iloniaina.