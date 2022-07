Ile Maurice: Les ONG peinent à nourrir les chiens et chats errants

Les prix montent en flèche et même les animaux en ressentent les répercussions. Les organisations non gouvernementales (ONG) qui offrent de la nourriture aux animaux errants se retrouvent face à une impasse. Les aides ont presque cessé et il devient difficile de trouver les fonds nécessaires pour les nourrir quotidiennement. Surtout quand cela est fait bénévolement.

Manishi Doolub, présidente de l'association Well-Being of Strays, en ressent le poids. "Depuis la présentation du Budget, tous les pro- duits ont augmenté. Surtout les aliments en boîte. Cela passe encore pour le moment pour le riz que nous nous procurons. Mais pour ce qui touche aux carcasses de poulet et aux croquettes, le prix a augmenté." La travailleuse sociale confie qu'elle profite des promotions pour acheter le maximum pour les animaux, mais de nos jours, cela s'avère difficile, faute de moyen. "Nous travaillons avec le responsable d'une marque de nourriture pour animaux qui accepte de nous donner un crédit pour deux mois. Mais quand nous approchons de l'échéance, on se demande comment trouver l'argent nécessaire pour tout payer."

Certes, elle est consciente de la dure réalité que le monde traverse actuellement. L'inflation est omniprésente. "Nous savons que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à se nourrir au quotidien." Toutefois, elle lance un appel aux hôteliers. "Au lieu de jeter la nourriture dans vos établissements, faites-nous signe, et nous viendrons la récupérer. Nous allons aussi attendre la fin du mois pour mettre un caddie à la sortie des supermarchés. Si les personnes peuvent nous aider en offrant le moindre aliment, nous en serons heureux."

Elle a déjà effectué cet exercice il y a quelque temps. Mais il s'est avéré peu concluant. "Avant, nous ressortions avec trois caddies pleins. Aujourd'hui, on peine à en remplir un." Ne voulant pas baisser les bras, elle a également sollicité d'autres ONG qui militent pour venir en aide aux animaux errants. "Toute aide est la bienvenue."

C'est également l'appel de Pretty Saachi, présidente de l'association Rescue Animals In Distress. "Nous comptons 700 chiens et plus de 120 chats que nous nourrissons au quotidien. Avec tous les produits dont les prix ont augmenté, ce n'est pas facile." Elle lance un appel à ceux qui peuvent faire un don. "Le plus petit geste est important pour nous. Et nous vous en remercions."