Ile Maurice: Ruisseau du Pouce - Malgré une chute des ventes, les marchands ne veulent pas partir

La bataille est loin d'être finie entre les marchands de Ruisseau du Pouce et la mairie de Port-Louis. Mercredi, l'avocat du groupe des marchands, Mᵉ Nabil Kaufid, a déposé un proposed amended proecipe en Cour suprême pour informer la mairie que quelques marchands se sont retirés du groupe, mais ont été remplacés par d'autres. "Maintenant, si la mairie devra prendre une décision, si elle est d'accord avec la présence de nouveaux marchands, on peut aller de l'avant. Cette affaire sera entendue le 5 août... " L'avocat dit respecter toutes les procédures. "Il faut que le cas soit in shape afin d'arriver au hearing stage. Nous sommes encore au stage des échanges d'affidavit."

Du côté des marchands, on dit être comme le roseau qui se plie mais ne se casse pas. "Trois marchands se sont désistés face à la pression et par peur d'intimidation. Mais à la place, 13 ont décidé de nous rejoindre dans notre combat", soutient Bilal. Entre-temps, comme plusieurs de ses compagnons, il continue son business au Ruisseau du Pouce. Néanmoins, il avance que l'ambiance n'est plus la même.

"Il est vrai que plusieurs marchands se sont déjà dirigés vers le Victoria Urban Terminal. Avant, on recensait au moins une vingtaine de marchands qui vendaient de la nourriture, aujourd'hui, il n'en reste que cinq." Toutefois, la clientèle a aussi baissé avoue notre interlocuteur. "Ce n'est certes plus comme avant. Mais, au moins, nous pouvons toujours compter sur certains clients. Surtout quand nous entendons que certains marchands du VUT rendent déjà leurs étals."

Ses compagnons du Ruisseau du Pouce et lui espèrent que cette lutte aboutira à une décision favorable d'ici quelques semaines.