Ile Maurice: Alliance gouvernementale - Entre attente et tension

"Le plus vite Pravind Jugnauth vient avec une déclaration, le mieux ce sera pour nous tous." Une déclaration venant d'un membre du gouvernement et qui reflète bien ce qui se passe au niveau de l'alliance au pouvoir après les explications claires et nettes vendredi sur l'opération qui s'est déroulée le 15 avril à Baie-Jacotet. Même si samedi, les ministres Bobby Hurreeram et Deepak Balgobin ont essayé de venir avec des explications qui n'ont même pas convaincu des sympathisants du Mouvement socialiste militant (MSM), la situation est tendue parmi des membres du gouvernement.

"Il devrait avoir cette conférence de presse, car en l'absence de cette communication qui a lieu chaque samedi, entre des membres du gouvernement et des journalistes, il y aurait une perception dans le public que le MSM se sauve", affirme ce membre du gouvernement. Pour ses amis et lui, Pravind Jugnauth devrait venir avec une déclaration publique pour fournir des explications sur ce qui a été expliqué vendredi, montrant une opération claire et nette et non qu'un "survey", alors que c'était qualifié, il y a quelques jours, d'allégations.

Notre interlocuteur pense toutefois que Pravind Jugnauth n'est pas resté les bras croisés durant ces deux derniers jours. Il est d'avis que l'attente de la population concernant cette déclaration du PM devrait être satisfaite, peut-être même avant la mi-journée mardi, soit avant les travaux parlementaires.

"Même si j'ai entendu qu'il prépare un grand coup contre ses deux détracteurs, à savoir les anciens de Mauritius Telecom qui ont démissionné, j'estime que Pravind Jugnauth doit venir avec sa version de ce qui s'est passé avec la présentation de cette opération pour démontrer sa crédibilité."

À noter que durant ces deux derniers jours, s'il y a eu plusieurs conversations entre parlementaires de l'alliance gouvernementale, il y a quand même des interrogations sur la démarche des uns et des autres. "Pour dissiper tout doute de divergence au sein de la majorité, l'idéal, c'est que Pravind Jugnauth fasse cette déclaration avec tous les parlementaires du gouvernement", explique ce membre du gouvernement. Une telle démarche "clouera le bec" aux adversaires de l'alliance gouvernementale.

Commission d'enquête ?

S'il est vrai que cette démarche est une des options de Pravind Jugnauth, que peut-il faire d'autre, alors qu'il se retrouve au pied du mur ? Un sympathisant du parti de la circonscription de Moka-Quartier-Militaire (celle de Pravind Jugnauth) dit ne pas s'étonner qu'il décide de proposer une commission d'enquête sur toute cette affaire. Et il va plus loin en affirmant que le chef du gouvernement pourrait dire que comme il s'agit d'une affaire concernant la sécurité, cette commission sera tenue à huis clos. "L'opposition a réclamé un select committee et Pravind Jugnauth proposera une commission d'enquête. Personne ne pourra dire qu'il a peur d'une enquête."

D'autres seconds couteaux du MSM ne croient pas que Pravind Jugnauth cédera le leadership de son parti pour qu'une autre personne soit proposée comme PM, s'il décide de se retirer temporairement, le temps d'une enquête. "Cela n'est jamais arrivé à Maurice.

Au pire, il appellera le pays aux urnes, mais on ne devrait pas s'attendre à un changement du primeministership", disent ces personnes. Elles ajoutent que le PM suit de près les manœuvres de l'opposition et sont d'avis qu'il saura couper l'herbe sous leurs pieds.